El Equipo Bogotá, presente por Colombia en el Campeonto Panamericano de Paracycling

Foto: IDRD

Sigue siendo intensa la actividad de los deportistas del Equipo Bogotá por estos días; ahora es con el paracycling, ya que viajaron hacia Brasil, los cinco corredores que estarán tomando parte en el Campeonato Panamericano, mientras otros cumplen compromisos en diversas disciplinas este fin de semana.

Colombia envió 16 deportistas al Campeonato Panamericano de Paracycling en pista y ruta, que se realizará en Indaiatuba, del 25 de febrero al 1 de marzo, y de ese total, cinco corredores pertenecen al Equipo Bogotá.

Tres de ellos, Esneider Muñoz Marín (C3), Edwin Fabián Matiz Ruiz (C5) y Juanj Andrés Gómez González (C4), fueron avalados por la Federación Colombiana de Ciclismo, y viajaron apoyados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), mientras los otros dos, Paula Andrea Ossa Veloza (C5) y Juan José Ríos Manosalva (C4), forman parte de la Selección Colombia y se desplazaron por cuenta de la Federación.

Por otra parte, otros deportistas del Equipo Bogotá afrontan retos este fin de semana, destacando los que están en el Chequeo Selectivo Nacional de Levantamiento de Pesas en Cali, hacia los Juegos Suramericanos de la Juventud y el Campeonato Mundial Juvenil.

En el squash, se juega el Guilfoyle PSA Squash Classic 2026 en Toronto, Canadá, mientras otro grupo está en el Campeonato Suramericano Juvenil que se juega en Asunción, Paraguay, mientras en el atletismo, Iván González corre la Media Maratón del Mar en Cartagena.

Resultados

En cuanto a otros resultados de deportistas del Equipo Bogotá, buena actuación por Colombia de las deportistas Juliana Pacheco, Valeria Jurado y Laura Rodríguez Ávila en la Primera Parada de la Copa Mundo de Natación Artística, celebrada en Medellín, con 19 países y 122 nadadores.

Las tres ganaron medalla de bronce en equipo acrobático, siendo Laura la flyer del equipo tricolor, que sumó 161,3258 puntos, y escoltó a Estados Unidos (oro con 176,2300) y Kazajistán (plata con 162,9951), y también ganaron medalla de plata en equipo libre con 155,9357 puntos, escoltando a Kazajistán (oro con 189,8591) y por delante de Brasil (bronce con 131,6921).

La tenista Valentina Mediorreal Arias, quien hace parte del Equipo Bogotá, se coronó campeona del torneo de dobles del Torneo ITF W15 de Manacor, España. Valentina, en pareja con la británica Esther Adeshina, ganaron en la final a la pareja española de Celia Anson Sánchez y María Oliver Sánchez, con un contundente 6-1 y 6-0. En primera ronda vencieron a Min Liu (China) y Té Nikcevic (Montenegro) 6-4 y 6-2; en cuartos de final 7-6 (7-3) y 6-1 a Midori Castillo (México) y Mía Wainwright (Gran Bretaña); y en semifinales a las españolas Cristina Díaz Adrover y Aran Teixido 3-6, 6-3 y 10-5.

Respecto al ciclomontañismo, se corrió la Copa Nacional de MTB en Calarcá, Quindío, con buena actuación de Angie Milena Lara en damas élite, quien evidenció gran mejora competitiva con relación a lo que mostró en 2025. En short track fue tercera a 13 segundos de la ganadora, mientras en cross country fue segunda a 2:03 minutos, reduciendo uchi la brecha, pero ya superando con autoridad a rivales directas, pensando en los Juegos Nacionales 2027. En Prejuvenil A, Sofia Serrano logró podio nacional, en Prejuvenil B, Isabel Sofia Sosa obtuvo segundo lugar, confirmando proyección y solidez y los demás deportistas mostraron compromisos y resistencia y van mejorando sus resultados.

Los deportistas de Bogotá participaron en el Campeonato Nacional de Esgrima en el Palacio de los Deportes en la capital del país. En cadetes, destacaron Santiago Prieto y José Daniel Morales, oro y plata en florete individual, Juan Esteban Plazas medalla de plata en espada, Sofia Ramírez medalla de bronce en espada, Estrella Fajardo e Isabella Rodríguez medalla de bronce en florete, y Salomón Anzola, medalla de plata en sable. En mayores, oro de Tatiana Prieto en florete y bronce de Santiago Pachón en florete.