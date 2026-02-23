Más de 20 mascotas fueron atendidas en jornada de esterilización en Barrios Unidos

Foto: Alcaldía Local de Barrios Unidos

El pasado viernes 20 de febrero, por medio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se atendieron en total 26 mascotas durante la jornada de esterilización gratuita para perros y gatos, que se llevó a cabo en la clínica veterinaria Dr. Camilo A. Pinzón, en la localidad de Barrios Unidos. En total, fueron 10 perros y 16 gatos esterilizados en la jornada.

La jornada inició con una charla por parte del equipo veterinario sobre los cuidados posquirúrgicos que debían seguir los dueños de las mascotas para garantizar su bienestar y recuperación tras la intervención médica.

A medida que iban llegando las personas con sus mascotas, se verificaba que cada animal cumpliera con los requisitos para proceder con la esterilización: ayuno de ocho horas, no haber sido vacunado recientemente, presentar la cédula del dueño y un recibo de servicio público de estratos 1, 2 o 3. Posteriormente, quienes superaban el proceso de verificación recibían un turno para ser atendidos según el orden de llegada.

De acuerdo con el informe del equipo veterinario a cargo, durante la jornada se atendieron cinco perros y cinco perras (una de ellas, de raza de manejo especial), así como ocho gatos y ocho gatas, para un total de 26 mascotas esterilizadas. Así se superó la meta proyectada de 25 animales intervenidos.

Se le recuerda a la comunidad de Barrios Unidos que estas jornadas se realizan el tercer viernes de cada mes en la clínica veterinaria Dr. Camilo A. Pinzón, ubicada en la carrera 24 #64-28. Estas jornadas son gratuitas, con el fin de que todos aquellos que deseen esterilizar a sus mascotas puedan hacerlo. La próxima jornada de esterilización tendrá lugar el 20 de marzo de 2026.