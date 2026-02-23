Eln anticipa que hará cese al fuego para las elecciones del 8 de marzo

–Dizque actuando «en correspondencia» con su política «a favor del pueblo», el grupo terrorista Eln anticipó que hará un cese al fuego durante las elecciones de congreso del próximo 8 de marzo. Lo hizo en un escrito en Internet que titula «La paz electoral», en el cual fustiga a las campañas electorales afirmando que son «carentes de propuestas colectivas, sometidas a disputas que violan la ética y las reglas, infundiendo odio y donde el «todo valle», es la norma que aplica la burguería y sus partidos».

Además precisa que ahora, para tapar sus mañas y malas prácticas, se endilga al Eln la responsabilidad de querer afectar el libre ejercicio del voto en el país, por lo que aclara que la agrupación ilegal armada «no es quien controla u orienta los órganos e instituciones del sistema electoral, así como tampoco los escrutinios de los votos».

Añade que «el Eln no es una organización electoral, no participa con candidatos, ni financia campaña alguna, como si lo hace el narcotráfico por medio de las decenas de clanes políticos» y subraya que para ellos «es muy importante que el pueblo vote libremente por quien considere, o se abstenga si lo cree pertinente».

De otro lado afirma que ante el fracaso de la «Paz total» y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el Eln y afectando a la población», valora altamente el mensaje del Papa León XIV señalando que «la paz no se puede imponer por vías de la fuerza» y también recoge el llamado de la Conferencia Episcopal colombiana de una «paz electoral».

Y concluye: «Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el Eln ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad».