Petro replica a Uribe: «No tema a nosotros pero sí a sus propios amigos porque lo traicionan como a mi»

–Una nueva confrontación, a través de la red social X, se produjo en las últimas horas entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente del Gustavo Petro. «Nosotros no le haremos daño ni a usted ni a sus familia como ya se lo dije personalmente; no tema a nosotros, pero si a sus propios amigos Uribe porque lo traicionan como a mi», le dice Petro al jefe de Centro Democrático, tras refutar este trino del exmandatario:

Fraudes electorales:

Hace 4 años: Pacto de la Picota, el crimen exigió votar por Petro, violación de topes y financiación ilegal; Ahora, el crimen exige votar por Cepeda, acompañan con caudales de dinero de corrupción y narco — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 22, 2026

Al respecto, el presidente Gustavo Petro le responde:

-Ni existió Pacto de la Picota ni sobre topes de la campaña, ambos son los inventos periodísticos de sus amigos, los dueños de los medios. Tuvieron que confundir mañosamente la acción humanitaria de una organización de la iglesia católica financiada por la iglesia alemana y una acción de su cómplice Prada para decir que una donación de un sindicato a un partido o el pago de los partidos a los testigos electorales por fuera ya de campaña fueran sobretopes».

El primer mandatario agrega: «Pero en cambio fue corroborado el hecho que usted en su primer gobierno se hizo elegir con sus amigos narcoparamilitares, y que le recayó la sospecha de ser financiado por el cartel del Medellín del que fue amigo su padre».

Y complementa: «Usted fue de la familia Ochoa Vasquez. Es por eso que Belisario Betancur no lo quiso de alcalde ni de director de la aerocivil. Aún no se arrepiente de ser el conformador de las convivir en Antioquia, que estaban integradas por los narcoparamilitares como demostré en mi debate del año 2007 sobre el paramilitarismo en Antioquia, allí mostré el papel que jugó su hermano, hoy condenado, en el grupo de los 12 apóstoles y en el grupo de los RR en la tierra en el que nació, también mostré el papel suyo con la convivir el Cóndor se su amigo alias el Tubo y de Santiago Gallón el que asesinó al futbolista querido por Antioquia, Andrés Escobar, y del que acaba de ser asesinado en México por malos negocios en el lavado de dólares de la cocaína».

El presidente Gustavo Petro afirma que la lucha que libra contra esas mafias Uribe la llama comunismo…»no tiene ni idea de qué es el comunismo, confunde usted capitalismo con comunismo porque le tiene miedo al capitalismo que bajaría la renta de la tierra de la que usted vive como patriarca hacendado sin pagar impuestos o como señor feudal que eran dueños de ejércitos privados».

Petro le pide a Uribe que cuente que «su hacienda del Ubérrino no se inundó en Córdoba porque está localizada en el distrito de riego de Mocarí del que recibió subsidios inconstitucionales y permite regular el agua y evitar la inundación».

«Diga la verdad», subraya el jefe del Estado «le solicite que los dos fuéramos a declarar voluntariamente a la JEP y decir l a verdad completa de nuestras vidas, yo no le tengo temor a eso».

Y conclye: «Descanse su conciencia con la verdad y terminará su vida en felicidad rodeado de sus nietos, sino su propia conciencia será su enemigo»