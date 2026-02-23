Régimen chavista exige ante la ONU la liberación «inmediata» de Maduro

–El régimen chavista, a través del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, demandó este lunes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la liberación «inmediata» de Nicolás Maduro, capturado y extraído por EE.UU el pasado 3 de enero por EE.UU.

En su intervención en el Segmento de Alto Nivel del 61.° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Gil exigió «la inmediata liberación por parte del Gobierno de los EE.UU. de Norteamérica del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores».

El ministro manifestó que el pasado 3 de enero «se marcó un punto de extrema gravedad», al llevarse a cabo la «acción militar ilegal» en contra de Venezuela, que «resultó en más de 100 víctimas mortales y en la detención arbitraria del presidente» y la primera dama, «mientras se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones».

Comentó que a pesar de esa acción, «consumada desde la profunda asimetría tecnológica y militar» de Venezuela con EE.UU., Caracas optó por «abrir un canal diplomático» para dirimir las diferencias entre ambos. Aclaró que ese paso se dio «no desde la subordinación» y «el miedo», sino «desde la igualdad soberana de los Estados» y «desde la convicción de que el diálogo es el único camino civilizado entre las naciones».

Asimismo, el canciller abogó por «el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales» aplicadas contra Venezuela, «que no solo son contrarias al derecho internacional, sino que han vulnerado derechos humanos, económicos, sociales y culturales de millones de venezolanos».

También pidió por «el respeto a la soberanía de los Estados, conforme a la Carta de Naciones Unidas», así como impulsar «una agenda de derechos humanos que no eluda las grandes tragedias del mundo» y «que reconozca a todas las víctimas por igual, sin selectividad política para ninguno».

«Venezuela seguirá defendiendo su independencia, su dignidad y los derechos de su pueblo; lo hará, como hasta ahora, con la diplomacia, con la palabra y con la convicción profunda de que la paz es el bien supremo de la humanidad», enfatizó Gil en su discurso. (Información RT).