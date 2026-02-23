Cortes de luz este martes 24 de febrero de 2026 en Bogotá, Funza y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 24 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio El Nogal. De la calle 76 a calle 78 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Madelena. De la calle 56 Sur a calle 58 Sur entre carrera 65 a carrera 67 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Granjas de Techo. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Villemar. De la carrera 95 a carrera 97 entre calle 20 a calle 22 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Ciudad Kennedy Central. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 33 Sur a calle 36 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Provivienda. De la calle 25 Sur a calle 27 Sur entre carrera 67 a carrera 69 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio San Francisco. De la carrera 47 a carrera 49 entre calle 3 a calle 6 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Bello Horizonte. De la calle 31 Sur a calle 33 Sur entre carrera 0 a carrera 2 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Moralba. De la carrera 14 Este a carrera 17 Este entre calle 40 Sur a calle 43 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Villa de los Alpes. De la calle 34 Sur a calle 36 Sur entre carrera 0 a carrera 4 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Barrancas Oriental Rural. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 170 a calle 172 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza, en Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda Florida – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Tocancipá, en Cundinamarca

Municipio de Tocancipá. Vereda Verganzo – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.