IDEAM y UNGRD alertan sobre incremento de lluvias, fuertes vientos y oleaje en el Caribe por nuevo frente frío

–El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (@SNGRDColombia) informa sobre el paso de un nuevo frente frío sobre el mar Caribe colombiano que podría generar un incremento de lluvias, en la intensidad de los vientos y en la altura del oleaje entre el 22 y el 26 de febrero.?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se prevé un aumento de precipitaciones en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en el Golfo de Urabá y los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Estas condiciones podrían incrementar la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente.

Por su parte, la Dirección General Marítima (DIMAR) prevé vientos de dirección norte – noreste entre 30 y 50 (km/h) y alturas de ola entre 2.3 y 3.2 m en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, así como oleaje entre 2.0 y 3.0 m en sectores de la zona centro del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena, alteraciones que serían significativas.

Ante las condiciones mencionadas, se emiten las siguientes recomendaciones por regiones:

Región Caribe y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas Cayos del Norte:

Vigilar zonas costeras críticas, asegurar techos e infraestructura liviana e informar a pescadores y sector turismo, alejarse de la costa, asegurar las embarcaciones, revisar las redes eléctricas y acatar las recomendaciones oficiales, vigilar el comportamiento de los ríos, limpiar los drenajes, prepararse en caso de evacuaciones y reportar a UNGRD. No transitar por zonas inundadas, consumir agua potable y evacuar a tiempo. Aplicar cierres preventivos, reforzar vigilancia en salud e informar a visitantes. Monitorear laderas y activar alertas tempranas.

Región Pacífica:

Monitorear laderas y activar alertas tempranas. Evitar zonas de riesgo y reportar grietas o desprendimientos. Vigilar corredores viales y cuencas. Evitar el tránsito en vías rurales durante lluvias intensas y reportar deslizamientos. Preparar kit de emergencia. Trasladar animales a zonas seguras.

El IDEAM y la DIMAR recuerdan que la información puede consultarse en la página oficial y en los boletines técnicos y en los comunicados especiales.

https://visualizador.ideam.gov.co/portal/apps/storymaps/stories/45607ec722e54f2a8988bbb77e4dbe5d

https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Comunicados-Especiales-%28CE%29

https://cioh.dimar.mil.co/meteorologia/ObFenomenosAdversos.php?Years=2026&Mon=01&BD=g&button=Buscar

La UNGRD continuará articulando acciones con el IDEAM, la DIMAR y las autoridades territoriales, reiterando el llamado a la comunidad a informarse a través de cuentas oficiales y adoptar medidas de preparación para la respuesta y autoprotección.?