México: Una de sus parejas sentimentales fue clave para caída de ‘El Mencho’

–Las autoridades mexicanas ofrecieron este lunes información sobre el histórico operativo que culminó con la captura y baja de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del cártel Jalisco nueva generación. Durante la habitual rueda de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el secretario de Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, aportó datos sobre cómo la información relacionada con «una de las parejas sentimentales» de ‘El Mencho’ arrojó los datos necesarios para desarrollar las acciones de los cuerpos de seguridad.

Durante su intervención, explicó que las autoridades hicieron un seguimiento de la «red de vínculos» del poderoso narcotraficante para lograr su detención, a través de un «complicado proceso de inteligencia», que requirió de «mucho tiempo» y la colaboración de organismos nacionales e internacionales, como el Comando Norte de EE.UU.

Conforme explicó el secretario de Defensa Nacional, el pasado 20 de febrero «se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco». Allí, la mujer se reunió con el jefe del CJNG y se retiraron del lugar al día siguiente.

Luego de ese encuentro, «se obtuvo información de que ‘El Mencho’ permanecía en ese lugar», dijo Trevilla Trejo, quien agregó: «Él se quedó ahí con un círculo de seguridad».

Ese mismo día, el 21 de febrero, «se realiza el planeo de la operación». El secretario de Defensa Nacional aclaró que «es doctrinario» y «es un axioma», que quien ejecute la operación debe haberla planeado. En este caso, lideraron la acción el Comando de Fuerzas Especiales y el personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Al día siguiente, el 22 de febrero, en el transcurso de la noche «cuando se corrobora la presencia de ‘El Mencho'», la fuerza terrestre se desplaza al lugar donde se encontraba para efectuar la detención».

‘Halcones’, sicarios y cómplices: así era el triple anillo de protección de ‘El Mencho’

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, máximo cabecilla del cártel Jalisco nueva generación, puso en primer plano el sofisticado esquema de protección que le permitió evadir durante más de una década el cerco de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

El líder de la organización criminal más poderosa del país norteamericano se dotó de un perfil extremadamente discreto, con pocas apariciones públicas, sin asistir a eventos sociales y limitando al máximo su comunicación directa.

La seguridad del fundador del CJNG constaba de tres círculos de protección estratégicos, recoge el diario El Financiero. El primero era inmediato y táctico: una red de ‘halcones’ y de vigilantes desplegados en comunidades estratégicas que alertaban sobre movimientos de fuerzas federales, retenes, convoyes militares o despliegues inusuales, lo que le daba margen para abandonar cualquier zona de riesgo.

El segundo círculo estaba formado por un grupo de sicarios de élite, muchos con entrenamiento especializado y armamento de alto calibre. No operaban solo como escoltas, sino como una fuerza de reacción capaz de contener o de disuadir operativos de captura, un blindaje armado que resultó decisivo para frustrar intentos previos de detención.

El tercer círculo, el más difícil de rastrear, operaba en el plano institucional. Carlos Flores, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Antropología Social, señala que Oseguera Cervantes habría contado con redes de complicidad que incluían a funcionarios locales y políticos de alto nivel, clave para la expansión del cártel.

Fue solo en 2013 cuando la Policía de Jalisco abrió los primeros casos en su contra, vinculados a la muerte de un cocinero que trabajó en una de sus fiestas y a los asesinatos de unos pescadores.

Las fuerzas de seguridad mexicanas llevaron a cabo la operación contra ‘El Mencho’ este domingo. El capo murió tras un enfrentamiento con militares. La decapitación del cártel más poderoso de México no quedó sin respuesta. Los narcos desataron una ola de violencia, decenas de incendios y ataques a tiendas, quemas de vehículos y bloqueos de carreteras en varios estados del país.

En medio de la oleada de violencia que se generó en México a raíz de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han aparecido videos en redes sociales que atribuyen acciones a sicarios de esa organización criminal. En uno de ellos, un hombre casi queda envuelto en las llamas mientras intentaba prender fuego a un camión y se desató una gran deflagración.

