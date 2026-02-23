Trabajo sí hay en Bogotá: La Unidad Móvil Agencia de Empleo está en el barrio Servitá de Usaquén hasta el 28 de febrero

Foto: Portal Bogotá – Sergio Grandas Medina.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde el lunes 23 al sábado 28 de febrero de 2026, al barrio Servitá de Usaquén, en el norte de Bogotá. Además, accede a más de 1.300 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Asiste desde el lunes 23 al 28 de febrero de 2026 y accede gratis a:

Accede a más de 1.300 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 28 de febrero de 2026

Hay oportunidades, tanto quienes buscan su primer empleo como quienes cuentan con experiencia pueden encontrar opciones acordes con su formacio?n y recorrido laboral. Algunas de las vacantes disponibles son:

Practicante de bienestar.

Auxiliar contable.

Operario planta metalmeca?nica.

Aprendiz a?rea administrativa.

Inspector SST.

Asesor de cartera solucionador.

Coordinador juri?dico.

Auxiliar logi?stico conductor C1 C2.

Docente de matema?ticas.

Docente de ingle?s.

Docente de sociales.

Docente de espan?ol.

Docente de mu?sica.

Docente de arte.

Psicopedagogo o licenciado en educacio?n especial.

Auxiliar de tienda.

Coordinador de equipo.

Ejecutivo comercial junior.

Analista de no?mina.

Ejecutivo comercial brain hunter.

Analista contable y financiero.

Contador junior.

Asistente de seleccio?n.

Coordinador de operaciones.

Psico?logo organizacional.

Auxiliar de sistema.

Practicante administrativo.

Analista administrativo.

Asesor inmobiliario.

Li?der de servicio psicologi?a organizacional.

Psico?logo.

Supervisor de zona.

Coordinador de exportacio?n.

Asistente ejecutivo.

Coordinador de importacio?n.

Digitador transcriptor radiologi?a.

Auxiliar en salud oral o te?cnico en higiene oral.

Tecno?logo en radiologi?a e ima?genes diagno?sticas.

Maestro de construccio?n.

Especialista en topografi?a.

Especialista en urbanismo.

Especialista ambiental.

Especialista en presupuesto.

Apoyo en contratacio?n.

Analista de operaciones.

Especialista en tra?nsito y transporte.

Especialista en redes hu?medas y secas.

Coordinador de campo.

Auxiliar de puerta automotriz.

Opto?metra.

Auxiliar de odontologi?a.

Me?dico especialista en fisiatri?a.

Auxiliar especializado en carne.

Auxiliar especializado en panaderi?a.

Costurero.

Cajero.

Asiste al Centro de Desarrollo Comunitario Simo?n Boli?var del barrio Servitá en la localidad de Usaque?n, ubicado en la calle 165 #7-52. La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios los días 23, 24, 25, 26 y 28 de febrero, en jornada de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sa?bado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.