Puesto de Mando Unificado Ambiental coordina acciones para recuperar el control en el parque Tayrona

–(Imagen @MinAmbienteCo). Un trabajo interinstitucional para recuperar el orden en el Parque Tayrona y garantizar la seguridad de los habitantes y turistas que frecuentan la zona, emprendió el Gobierno Nacional con el liderazgo de los ministerios de Ambiente, Interior y Defensa, la Alcaldía de Santa Marta y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería para la Paz de la esa misma ciudad.

El parque Tayrona fue cerrado desde el pasado 17 de febrero debido a graves problemas de seguridad, incluyendo amenazas contra guardaparques, bloqueos en los accesos (El Zaino y Calabazo), cobros ilegales y la presencia de grupos armados ilegales clan del golfo y las llamadas autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, que se disputan el control territorial en la zona para la producción y tráfico de narcóticos.

Frente a esa grave situación la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, coordinó, a través del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), coordinó la la instalación de un Puesto de Mando Unificado Ambiental (PMUA).

Según lo explico la ministra, el PMUA permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en la construcción de soluciones conjuntas frente a la problemática del área protegida.

“Hemos activado las instancias técnicas de coordinación con los miembros del Conaldef para hacerle frente a la problemática y abrir el diálogo con las comunidades. Nos importan las comunidades y queremos que las soluciones se construyan con ellas. El Parque Nacional Natural Tayrona es una joya ecosistémica del país y debemos trabajar conjuntamente por su protección y la de los funcionarios de la entidad”, afirmó Irene Vélez Torres.

En paralelo, se adelanta un proceso de diálogo con los indígenas involucrados en los hechos, con quienes se instalará una mesa de trabajo, prevista para la próxima semana, con el apoyo del Ministerio del Interior, el Ministerio Público y las autoridades indígenas reconocidas de los pueblos con relaciones históricas y ancestrales con el área protegida.

Con estas acciones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Conaldef reiteran su compromiso con la protección de las áreas protegidas del país, el fortalecimiento de la gobernanza territorial y la garantía de parques seguros para colombianos y turistas.