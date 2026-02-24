    • Bogotá

    Bloqueos intermitentes en carrera 50 con calle 96: movilidad y rutas de TransMilenio hoy martes 24 de febrero

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    En vivo movilidad Bogotá y TransMilenio hoy martes 24 de febrero de 2026Foto: @BogotáTránsito.

    En la mañana de hoy martes 24 de febrero de 2026, se presentan bloqueos intermitentes en la carrera 50 con calle 96, en sentido sur – norte.

    Estas situación puede generar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

    Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy martes 24 de febrero de 2026

    Carrera 50 con calle 96

    Corte 9:16 a. m.

    ?Se presentan bloqueos intermitentes en la carrera 50 con calle 96, en sentido sur – norte, generando afectación vial en la calzada.

    ?Rutas alternas: NQS y Autonorte.

    Alta congestión en la autopista Norte con calle 130 por accidente múltiple

    Se registró alta congestión en la avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá por un vehículo varado; también se presentó un accidente vial en la avenida Boyacá con transversal Tercera J y  alto tráfico vehicular en la autopista Norte con calle 130 por un accidente múltiple.

    Corte 7:27 a. m.

    Actualización: Los vehículos involucrados son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la autopista Norte con calle 130, en sentido norte a sur.

    Corte 6:43 a. m.

    Siniestro múltiple en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 130, en sentido norte a sur. Grupo Guía en el punto y grúa asignada

    Alta congestión en avenida Boyacá con transversal Tercera J

    Corte 6:30 a. m.

    Siniestro entre camión y dos motociclistas, en la localidad de Usme, en la avenida Boyacá con transversal Tercera J, en sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y ambulancia asignadas.

    Alta congestión en avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá por un taxi varado

    Corte 7:27 a. m.

    Actualización: El taxi es retirado de la vía y se recupera la movilidad en la avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá, en sentido norte a sur.

    Corte 5:39 a. m.

    Taxi varado en la localidad de Tunjuelito, en la avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá, sentido norte a sur. Unidad de Tránsito y grúa asignadas.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte