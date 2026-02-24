Avión de American Airlines regreso de Colombia a Miami con impactos de bala

–(Inmagen @AmericanAir). Un avión de American Airlines cubrió exitosamente la ruta entre el Aeropuerto Internacional José María Córdova, que sirve a la ciudad colombiana de Medellín, y el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.), pese a que tenía varios agujeros de bala en uno de sus alerones, reportó el portal especializado AirLive.

El hallazgo de los impactos de disparo en el alerón derecho del Boeing 737 MAX 8 se produjo en la víspera durante una inspección rutinaria, tras lo cual la aeronave fue retirada inmediatamente de circulación.

El caso ha llamado la atención porque, aunque la pieza afectada es vital para mantener el equilibrio lateral, el vuelo transcurrió sin inconvenientes.

La aerolínea le aseguró al New York Post que no se registraron problemas en el trayecto, ni persona alguna sufrió lesiones atribuibles a la irregularidad. En un comunicado enviado a la prensa, American Airlines afirmó que colaborará con las autoridades para esclarecer el hecho.

AirLive precisa que la noche de este 23 de febrero se traslado la nave al centro de mantenimiento principal de American Airlines, en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, donde este martes ingenieros aeronáuticos se aprestaron a realizar una inspección integral del avión, en interés de descartar daños en el cableado o en los sistemas hidráulicos. (Información RT).