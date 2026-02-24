Venezuela: Régimen chavista reporta la excarcelación de 179 presos políticos cobijados por la ley de amnistía

–Un total de 179 presos políticos salieron de prisión en Venezuela a través de la recién promulgada ley de amnistía, anunció la Asamblea Nacional este martes, a medida que aumentan las denuncias de demoras para tramitar el beneficio en los tribunales.

La nueva ley contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos, aunque no es automática, ya que exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso y dictar el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia.

La vispera se produjo la liberación inicial de 34 presos.

#Ahora | 34 nuevas #excarcelaciones se concretan en el Rodeo I este 23 de febrero. La información fue difundida por el Comité para La Liberación de los #presospolíticos. Dentro del grupo de excarcelados están 11 cadetes que habían sido señalados de supuesta conspiración y el… pic.twitter.com/8Nj1rvMXpg — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 24, 2026



El diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión que la supervisa, señaló que el sistema de justicia ha recibido 4.293 solicitudes de amnistía. Los tribunales tienen 15 días para procesar las peticiones.

Del total, unas 3.052 personas que tenían libertad condicional recibieron libertad plena, también dentro de la ley. La ley fue impulsada por la encargada del régimen chavista Delcy Rodríguez y aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional la semana pasada.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero en Venezuela y gobierna bajo órdenes de Washington. (Informción DW).