Colombia impuso arancel del 30% a más de 70 productos provenientes de Ecuador

–El gobierno del presidente Gustavo Petro promulgó un decreto mediante el cual establece un arancel recíproco del 30 % a importaciones provenientes de Ecuador y restricciones adicionales al ingreso de ciertas mercancías por vía terrestre.

La medida, que entró en pleno vigor este martes, afecta a 23 partidas arancelarias —equivalentes a 73 subpartidas—, a productos agrícolas, industriales y manufacturados como arroz, aceites, calzado, plásticos, papel, tubos metálicos y frutas, entre otros bienes con peso relevante en el comercio bilateral.

Además del arancel, el decreto prohíbe el ingreso por los pasos fronterizos terrestres de Ipiales y Puerto Asís de determinados productos y mercancías que puedan ser utilizadas en la producción de fentanilo, como parte de los controles contra el narcotráfico y el procesamiento ilícito de drogas sintéticas.

La normativa advierte que el incumplimiento de las disposiciones dará lugar a la aprehensión de las mercancías y del medio de transporte, así como a sanciones sin posibilidad de legalización posterior o reembarque, lo que implica un endurecimiento del control aduanero en la frontera común.

El Gobierno colombiano justificó la decisión en razones de seguridad nacional y en la necesidad de contrarrestar el impacto económico de la tasa del 30 % aplicada por Ecuador a productos colombianos desde febrero, una medida que Bogotá considera incompatible con los acuerdos comerciales de la Comunidad Andina y que profundizó la tensión bilateral.