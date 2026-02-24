Inscripciones abiertas   para Formación artística gratuita en Bogotá de Idartes

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes te informa que a través de su Gerencia Crea abrió inscripciones para sus procesos de formación artística gratuita en Bogotá. La oferta, dirigida a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, incluye áreas como teatro, música, danza, literatura, artes plásticas, audiovisuales y creación digital.

Al respecto Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes – Idartes afirmó:

“En Idartes creemos que el arte no es solo una expresión, sino una manera de construir futuro. Los Centros de Formación Crea son escenarios vivos donde las personas desarrollan su creatividad, su pensamiento crítico y su capacidad de imaginar nuevas posibilidades para sí mismas y para la ciudad”.

Los procesos formativos se desarrollan en los Centros de Formación Crea, una red de espacios culturales activos —distribuidos en 13 localidades de Bogotá— que fortalecen el ecosistema artístico de la ciudad desde los territorios.

Con presencia en distintas zonas de la capital, cada centro funciona como un punto de creación en el que el aprendizaje se entiende como práctica constante: ensayar, escribir, interpretar, diseñar y experimentar son parte del camino formativo.

Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. Si estás interesado puedes consultar horarios, direcciones y requisitos e inscribirte a través de la página web www.crea.gov.co o acércate de manera presencial al Centro de Formación Crea más cercano a tu localidad.