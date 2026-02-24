DEBEMOS ELEGIR UN BUEN CONGRESO

Por: Carlos Fradique-Mendez Por: Carlos Fradique-Mendez

Esta es una lección de educación cívica referida al derecho fundamental de elegir un buen congreso.

Estamos a pocos dias de elegir el Congreso de la República. El

Congreso es la misma Colombia representada en delegados. Los congresistas se deben al pueblo colombiano, a todos, no solo a sus electores y no pueden incumplir los mandatos de la constitución, no pueden usar el poder en nombre propio, no pueden contratar servidores y pedirles la mitad de los honorarios, no pueden cobrar a 80 mil pesos el bulto de cemento que hoy vale 40.000, cobros que se hacen de acuerdo con los contratantes oficiales siendo esta una de las mas comunes formas de corrupción.

Vamos a elegir senadores y representantes a la Cámara. Por favor decidan por quien van a votar y estudien la tarjeta electoral y tengan claro como la van a marcar. Por favor hagan este ensayo porque la desinformación es mucha y podemos tener sorpresas.

No olvidemos que los malos congresistas y los malos gobernantes los eligen quienes no votan bien y quienes materialmente no votan.

Tengamos en cuenta que Colombia es la empresa más importante del País y que sus dueños somos los colombianos y colombianas y como tal debemos cuidarla para que nadie le haga daño. Nosotros tampoco podemos hacerle daño,

Los gobernantes no son dueños de Colombia y no la pueden tratar como súbdita y destruir su riqueza y saquearla y malgastar sus bienes. No pueden ser botaratas y disipadores, como por ejemplo contratar a personas como prestadores de servicios solo para tenerlos como aliados para proyectos electorales.

Recordemos que el Congreso es Colombia delegada en quienes deben propender por la realización de los fines que consagra la constitución para el progreso y el bienestar de las personas y del sector productivo.

Debemos recobrar el orden, la libertad, el respeto, la disciplina, el amor por los símbolos patrios y todo lo que representa nuestra colombianidad.

El congreso, en equipo con las demás ramas del poder público, debe ser garante de la Paz, la sana convivencia, el respeto a la vida y a los bienes públicos y privados, la salud de las personas, una excelente y adecuada educación y formación profesional, ofrecer trabajo digno y salario justo tanto como el merezca el trabajador por su buena labor desempeñada, seguridad integral, progreso de todos y por todos para semejarnos en algo a China. Korea del sur, singapur, USA, suiza, Japón que son países disciplinados, ordenados, progresistas.

En la elección debemos descartar a quienes anuncian protección a los delincuentes en todas sus formas, respaldo al desorden, a las protestas no pacificas, a la destrucción de lo público, a los paros y vías de hecho que todo lo destruyen. A los que apoyan la violencia contra personas y cosas como forma de protesta y casi siempre protestas sin saber por qué no para qué.

En el congreso necesitamos bancadas que apoyen leyes en favor de la justicia social, pero sin destruir la riqueza, ni destruir a los que generan riqueza. No puede haber bancadas sembradoras de odio y de polarización.

Ruego volver a leer esta lección, a comentarla, a compartirla y a ponerla en práctica.

Su amigo, abogado y profesor,

Carlos Fradique-Méndez