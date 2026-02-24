Día Mundial de la Esterilización: Bogotá supera las 445 mil intervenciones

Foto: IDPYBA.

En el marco del Día Mundial de la Esterilización, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) presentó un balance que demuestra el impacto real de esta política pública en la ciudad: más de 445 mil esterilizaciones realizadas entre 2018 y enero de 2026, cifra que refleja el alcance territorial de las jornadas y el compromiso institucional con la salud animal, la convivencia ciudadana y el control ético poblacional.

Esta estrategia llamada ‘Corta a tiempo: esteriliza’ ha llegado a todas las localidades de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, acercando servicios veterinarios gratuitos a comunidades y cuidadores que requieren apoyo para garantizar el bienestar de sus animales.

“La esterilización es una de las acciones más efectivas para proteger la vida animal y fortalecer la convivencia en los territorios. Cada procedimiento representa una historia distinta: menos abandono, menos enfermedad y más bienestar”, afirmó Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Las cifras cobran sentido en las historias de la ciudadanía. Rocío Emilia Cárdenas, residente de Ciudad Bolívar, llevó a su perrita Mocoa a una jornada distrital y resaltó la importancia de estas iniciativas:

“La traje porque quiero que tenga una vida sana y tranquila. Estas campañas son una ayuda enorme para quienes queremos cuidar bien a nuestros animales”.

Desde la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ciudadanos también destacan el valor de estas acciones. Diego Castro, quien asistió con su perro Trosky, señaló: “Es una oportunidad enorme. No sólo ayudan a los animales, también nos enseñan a ser responsables como cuidadores”.

Especialistas en salud pública veterinaria coinciden en que la esterilización es una de las intervenciones más eficaces para prevenir la sobrepoblación, reducir enfermedades reproductivas, disminuir comportamientos asociados al celo y evitar que miles de animales terminen en situación de calle. Además, contribuye a entornos más seguros y saludables para toda la comunidad.

El Instituto Distrital reafirma que continuará llevando estas jornadas a los territorios, fortaleciendo una política pública que no sólo protege animales, sino que también construye ciudad desde el cuidado, la corresponsabilidad y el respeto por la vida.

¿Cómo acceder al servicio?

Las personas interesadas pueden agendar su turno gratuito a través de los canales oficiales del Instituto:

Aplicativo web: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

Sede administrativa: Carrera 10 #26-51 Piso 8, Torre Sur, Residencias Tequendama

Super CADES: Manitas, Américas y Suba

Teléfono: 601 647 71 17