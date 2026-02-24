Línea 2 del Metro de Bogotá llegó a la Unión Europea para avanzar en su proceso de licitación

Foto: Empresa Metro de Bogotá

La Línea 2 del Metro es una realidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La consolidación de la movilidad sostenible para la capital no se detiene, y mientras la Línea 1 del Metro de Bogotá registra un avance del 72,13% con corte al 31 de enero, la Línea 2 del Metro de Bogotá avanza en su proceso de Licitación Pública Internacional. Hoy fue presentada ante instancias de la Unión Europea en la ciudad de Bruselas, y en los próximos días la Empresa Metro de Bogotá (EMB) realizará nuevas reuniones con actores del sector metro ferroviario en Madrid, España, con el fin de ampliar el interés del mercado europeo en este proyecto estratégico y transformador para la capital.

La jornada en Bruselas, que se extenderá hasta el próximo 25 de febrero, también incluirá reuniones con representantes de los principales bancos europeos de desarrollo, así como encuentros con actores relevantes de la industria ferroviaria europea. Posteriormente, representantes de la empresa Metro de Bogotá S.A. visitarán la ciudad de Madrid para dar a conocer el proyecto y despertar interés en las empresas líderes del sector.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la presencia institucional en escenarios de divulgación especializada contribuye a generar confianza en el mercado, recoger inquietudes y percepciones de los potenciales oferentes y fortalecer el posicionamiento del proyecto como una oportunidad atractiva de inversión. Estas acciones son clave para ampliar la pluralidad de participantes, fomentar una competencia efectiva y, en consecuencia, mejorar las condiciones económicas y técnicas de las propuestas que se presenten, en beneficio del interés público y del desarrollo de la ciudad.

La Línea 2 del Metro de Bogotá surge como fortalecimiento del sistema de movilidad de la ciudad. El proyecto fue estructurado con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), bajo estándares internacionales de transparencia, sostenibilidad y rigor técnico.

Esta nueva línea tendrá 15,5 kilómetros de extensión, contará con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada; se integrará con la Línea 1 en la estación Calle 72 con Caracas, utilizará trenes automáticos con tecnología de última generación GoA4 (sin conductor), similares a los de la Línea 1 del Metro de Bogotá y tendrá capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros hora sentido.

El proyecto reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento. Un trayecto que hoy puede tardar más de una hora se realizará en aproximadamente 20 minutos, con impactos positivos en calidad de vida, productividad y reducción de emisiones.

La fase de divulgación internacional de la Línea 2 del Metro de Bogotá se extenderá hasta el 31 de marzo y de acuerdo con el cronograma definido se espera que la adjudicación se de a comienzos del año 2027.