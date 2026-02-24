Venezuela: Delcy Rodríguez afirma que por conveniencia le ha tocado sentarse «con los verdugos» que violentaron la soberanía de su país

–La presidenta encargada Delcy Rodriguez confesó que por conveniencia «me ha tocado sentarme con los verdugos de nuestros héroes y heroínas del 3 de enero» y añadió: «Lo he hecho por Venezuela y lo estamos haciendo por Venezuela. Lo estamos haciendo por el pueblo venezolano, por nuestros jóvenes».

Las precisiones as hizo en el Palacio de Miraflores durante una reunión con víctimas de la violencia política ante las cuales recordó que su padre fue torturado décadas atrás hasta la muerte por organismos policiales del Estado venezolano.

Advirtió que, en su condición de víctima de crímenes contra los derechos humanos, tuvo ya antes que sentarse «cara a cara […] con los verdugos» que le arrebataron la vida a su padre. En su día, consideró que lo hacía por su país y ese enfoque le ha permitido ahora sentarse en pie de igualdad con quienes violentaron la soberanía venezolana en enero pasado.

Delcy Rodríguez aseguró que el «odio» de un sector político y económico hacia otra gran parte de la población venezolana, así como la incapacidad de su país para gestionar eficazmente sus tensiones, acabaron siendo las condiciones que posibilitaron la agresión militar estadounidense del pasado 3 de enero.

«Ha sido tal el odio de una clase de este país –de una clase económica y política– contra sectores de venezolanos y venezolanas, que llegaron a pedir intervención extranjera. Lo que no se pudo resolver en la política nacional, lo pidieron con misiles, con bombas […]. Lo que no pudo resolver la política, se lo pidieron a una potencia militar, nuclear, de este hemisferio, que lo viniera a resolver en el país», afirmó.

Rodríguez relató que cuando le tocó asumir la presidencia encargada, en medio de una » situación tan compleja e inédita, derivada de la agresión externa, militar, del 3 de enero», lo primero que pensó fue en activar un programa de convivencia democrática por la paz, al caer en cuenta de que había sido el «odio», expresado en distintas formas de intolerancia y de desconocimiento de la alteridad, el causante último de la tragedia.

«De allí, dije: ‘Venezuela necesita sanar, porque esto nos ha llevado muy lejos’. Nos ha llevado a que se sembraran en el exterior, con poderes mediáticos […], falsedades y mentiras peligrosas sobre Venezuela, que buscasen justificar la intervención de nuestro país y [que se diera] una situación extremista en el ámbito del derecho internacional, completamente disminuido y socavado, que fue el secuestro del presidente [Nicolás] Maduro y de la primera dama de Venezuela, [Cilia Flores]», refirió.

Rodríguez reiteró que será la diplomacia la que dirima las «diferencias geopolíticas» de Caracas con los «poderes imperiales del mundo». «Y será de la cooperación económica y comercial donde nosotros derivemos las grandes riquezas y potencialidades materiales que tiene nuestro país», recalcó.

La dignataria admitió que el Estado venezolano no siempre ha actuado con presteza, contundencia y justicia en aplicar sanciones a los trasgresores, situación que atribuyó al asedio sostenido al que han estado sometidas sus altas autoridades desde hace más de una década.

«Hay que decirlo: hay deficiencia de justicia para las víctimas», reconoció, para luego apuntar que las medidas de reparación incluyen no solo la reciente sanción y aplicación expedita de la Ley de Amnistía, sino la articulación de mecanismos restaurativos a otros sectores vulnerados, como campesinos, trabajadores o inquilinos, a través del Programa de Convivencia Democrática y la Comisión para la Revolución Judicial.

«El Estado venezolano ha estado bajo tal nivel de tribulación, de agresión y de amenaza, que sus poderes y sus facultades como Estado […] también han sido permeados. Y, por eso, pido una nueva Justicia para todos, para toda Venezuela», precisó.

La mandataria socialista comentó que está al corriente de que «algunos sectores no le están dando lectura correcta a lo que está ocurriendo en el país, que lo están midiendo […] desde una derrota político-partidista», cuando en realidad «el 3 de enero perdió Venezuela» y «no hubo ganador».

Esas personas, afirmó, «ya tienen planes» para atentar contra la paz y la reconciliación nacional, cosa que ella ha prometido mostrar al país «en su debida oportunidad». «Para que se sepa quiénes, desde un lujoso hotel en EE.UU. o en Europa, pretenden descarrilar este proceso, pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela. Y que sea el pueblo venezolano quien juzgue, quien diga lo que tenemos que hacer. Porque ¡ya basta! Ahí sí digo: ‘No repetición’; ahí sí llamo a una justicia genuina y verdadera», puntualizó. (Información RT).