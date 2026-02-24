MinTrabajo cierra 4 áreas de planta de Alpina en Sopó por riesgos críticos para los trabajadores

–Por fugas de vapor, manejo peligroso de ácidos y denuncias por persecución sindical, el Ministerio del Trabajo ordenó el cierre inmediato de manera provisional de cuatro áreas de la planta de Alpina Productos Alimenticios S.A.S., ubicada en el municipio de Sopó, Cundinamarca. La decisión se fundamenta en riesgos inminentes para la vida de los trabajadores y presuntas prácticas contra la libertad sindical.

La medida se adoptó tras una maratónica jornada de inspección que se extendió por casi 24 horas, informó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz.

También impuso medida preventiva por presunta persecución sindical, tras impedir el ingreso de dos líderes durante la visita. Intervenimos ante el riesgo y la vulneración: garantizamos los derechos de las y los trabajadores. #InspecciónConProposito ?? pic.twitter.com/YQOWA7OwRr — MinTrabajo (@MintrabajoCol) February 24, 2026

Entre los hallazgos más graves reportó “fugas graves de las calderas de vapor, fallas en tanques de lavado que contienen soda cáustica y ácido nítrico, y ambientes de trabajo con temperaturas peligrosamente altas, lugares que ponen en riesgo la salud, la vida y la integridad de la población trabajadora”.

El sellamiento preventivo se mantendrá hasta que se adelanten las investigaciones, se corrijan las fallas, a fin de evitar lesiones contra los derechos y la dignidad de los trabajadores.

Esta medida, de acuerdo con lo evidenciado por la Unidad Especial de Investigaciones Especiales del Ministerio, fue calificada en los siguientes términos: “se considera urgente, necesaria y proporcional frente a los hechos denunciados y conocidos en el marco de la visita”.

En consecuencia, y en aras de garantizar la prevención, las áreas críticas de la planta permanecerán cerradas hasta que finalicen las investigaciones y se garantice que no habrá lesiones contra los derechos y la dignidad de los trabajadores, reiteró.

Durante el acto administrativo, la cartera laboral también impuso medida preventiva por presuntos actos de persecución sindical, que iniciaron con la negativa de ingreso de dos lideres sindicales a la visita.