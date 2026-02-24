EE.UU: Entra en vigor nuevo arancel global del 10% ordenado por el presidente Trump

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha implementado un nuevo arancel global a las importaciones del 10 %, en lugar de la tasa del 15 % anunciada previamente, informó Financial Times.

El arancel entró en vigor este martes a las 00:01, hora del este (08:01, hora de Moscú).

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. comunicó a los importadores que el arancel inicial será del 10 % y se aplicará a todos los países durante 150 días, a menos que se otorguen exenciones, recoge NBC News.

La semana pasada, la Corte Suprema estadounidense declaró ilegales los fundamentos con los que la Administración Trump impuso aranceles globales y anuló su aplicación. La sentencia invalida tanto los gravámenes destinados a combatir el tráfico de drogas como los ‘aranceles recíprocos’, al considerar que excedieron las facultades legales otorgadas por el Congreso. En respuesta, Trump anunció la imposición de un nuevo arancel global del 15 % para reemplazar los que la Corte Suprema anuló.

La Casa Blanca indicó que Trump sigue comprometido con establecer este arancel global del 15%. «Se está trabajando en ello y se concretará más adelante», declaró un funcionario.

Este nuevo arancel solo tiene una duración de 150 días, a no ser que el Congreso lo extienda.

De acuerdo con la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, estos gravámenes solo podrán ser extendidos por el Congreso, mínimamente controlado por los republicanos y más dividido que nunca, donde los demócratas tratan de ejercer toda la presión que pueden a pesar de ser minoría en ambas cámaras.

El arancel general no cubre la inmensa parte de los productos procedentes de Canadá y México, en virtud del acuerdo de libre comercio entre los tres países.

Las importaciones de ciertos productos como automóviles y acero sí pueden ser gravados a voluntad del gobierno, según concedió en el fallo la Corte Suprema en una votación de 6 a 3.

Pero en su decisión, el alto tribunal declaró ilegal una gran parte de los aranceles y desautorizó al presidente la potestad de aplicarlos y modificarlos como quisiera invocando razones de emergencia nacional.

Desde abril del año pasado, esa «emergencia nacional» fue la principal arma diplomática y económica de Trump, tras décadas de aranceles significativamente más bajos que en muchos otros países occidentales.

La víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a países que «quieran jugar» con la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que invalida sus aranceles, con tarifas aún mayores.

«Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EE.UU. durante años e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto y peor que el que acordaron recientemente», escribió en su cuenta Truth Social.

«¡Atención, comprador!», agregó el mandatario estadounidense.

En respuesta, Trump anunció la imposición de un nuevo arancel global del 15 % para reemplazar los que la Corte Suprema anuló.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció este lunes que su partido «bloqueará cualquier intento de extender estos aranceles perjudiciales cuando expiren este verano».

«Los aranceles globales del 15 % de Donald Trump seguirán encareciendo los precios y haciendo la vida insostenible para millones de estadounidenses», dijo Schumer. (Información RT).