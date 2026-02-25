Bogotá recupera siete animales víctimas del tráfico ilegal

Foto: Secretaría de Ambiente

Gracias a las denuncias ciudadanas recibidas desde las localidades de Usme y San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la el Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá realizaron diferentes visitas de control, durante la última semana de febrero de 2026, que permitieron recuperar vivos a un mono capuchino y seis aves silvestres que estaban en cautiverio.

En la localidad de Usme fueron recuperadas dos guacamayas (Ara ararauna), una lora cabeciamarilla (Amazona ochrocephala) y una lora amazónica (Amazona amazónica). En San Cristóbal, dos cotorras carisucias (Eupsittula pertinax). Todas las aves estaban encerradas en jaulas, con algunas plumas cortadas y signos de malnutrición.

“La biodiversidad nacional es un tesoro invaluable, por eso la alcaldía Galán está comprometida con la vida de los animales silvestres. Recuperarlos es el primer paso para el trabajo de rehabilitación que hacen nuestros especialistas en el Centro de Fauna Silvestre del Distrito buscando su retorno a la libertad. Con el apoyo de la ciudadanía salvamos la vida de los animales y también de los ecosistemas. La denuncia es clave. Todos podemos ser guardianes de la vida silvestre”, comentó la secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto.

El mono cariblanco (Cebus sp) fue entregado a la Policía de Bogotá en un CAI de la localidad de Kennedy. Durante la valoración, demostró cercanía con las personas, comportamiento que no es propio de su especie y que está asociado al cautiverio, una situación que podría afectar sus posibilidades de regresar a la vida en libertad.

Estos animales se suman a los 565 recuperados (vivos y muertos) por la Secretaría Distrital de Ambiente, en lo corrido del 2026. El mono capuchino y las aves ya reciben atención especializada en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito.

Así mismo, durante los recorridos de control en la localidad de Barrios Unidos se incautaron 33 productos de animales silvestres entre mariposas disecadas y mudas de piel de araña y serpientes.

¡Tu denuncia salva vidas!

Los animales silvestres no son especies domésticas. El cautiverio, la alimentación inadecuada y los cambios de temperatura generan graves daños físicos, comportamentales e incluso la muerte.

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente se invita a la ciudadanía a ser guardianes de la vida silvestre y denunciar en los canales oficiales cualquier actividad sospechosa relacionada con la tenencia, venta o tráfico ilegal de animales silvestres: en Bogotá 318 712 5560 – 318 827 7733 – 601 377 8854, o al correo electrónico fauna@ambientebogota.gov.co.

A nivel nacional pueden reportar los casos a la Línea de Emergencias 123