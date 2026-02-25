Ingreso Mínimo Garantizado: inician los pagos de febrero

Foto: Secretaría de Integración Social

Los pagos de febrero de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) inician de forma escalonada a partir de esta semana y llegarán a más de 165.000 personas beneficiarias de los componentes de hogares en Pobreza Extrema y Víctimas con Pertenencia Étnica, así como a más de 153.000 personas beneficiarias de los componentes de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

Durante febrero, el Distrito destina más de $44.000 millones en transferencias monetarias, alcanzando así una inversión acumulada de más de $77.000 millones en lo corrido de 2026, como parte del compromiso de la Administración distrital con el bienestar y la reducción de la pobreza en Bogotá.

Los pagos se realizarán a través de las billeteras digitales DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía. En los casos donde la transferencia se hace por giro, las personas deben esperar el mensaje de texto de notificación y acercarse a los puntos autorizados de Efecty para hacer el retiro.

Ajuste en transferencias de Pobreza Extrema

A partir de febrero de 2026, Integración Social realizará una disminución en el valor de las transferencias monetarias del componente de Pobreza Extrema.

¿Por qué se realiza el ajuste?

Este ajuste se realiza porque los datos más recientes del DANE muestran que, entre 2023 y 2024, en Bogotá la pobreza extrema disminuyó 1,7% y el ingreso medio de los hogares en pobreza que reciben apoyos aumentó 20%. Además, desde el año 2023 no se realizaba un ajuste en montos.

¿Cómo se define el monto?

El valor depende de la clasificación del hogar en el Sisbén IV y el número de personas que conforman el grupo familiar.

Tabla de montos según clasificación Sisbén – Componente de Pobreza Extrema

Ajuste en el cálculo del monto para hogares de 5 o más integrantes

Es importante tener en cuenta que IMG ha evolucionado hacia un esquema integral, al pasar de un componente a diez, que incluyen apoyos condicionados y no condicionados.

En este contexto, se ajusta la metodología de cálculo del pago para los hogares en pobreza extrema conformados por cinco o más personas, considerando el número de integrantes y su clasificación en el Sisbén IV.

Para calcular el valor total de la transferencia monetaria, se parte del monto por persona y se multiplica por un número definido por la estrategia. Antes, ese número era 5; a partir de 2026 será 3,5.

Como resultado de este ajuste, se presenta la siguiente variación entre 2025 y 2026:

Este ajuste se realiza considerando que el 78% de estos hogares recibe otros apoyos económicos de IMG por pertenecer a diferentes componentes de la estrategia.

Actualización de la base de datos

Como parte del funcionamiento habitual de IMG, se llevará a cabo la actualización trimestral de la Base Maestra, base de datos que permite identificar y mantener la información al día de las personas beneficiarias según el Sisbén IV de Bogotá.

Información sobre pagos y canales oficiales

Integración Social continuará informando oportunamente cualquier novedad sobre el proceso de pagos e invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales y a la notificación de pago que llegará por mensaje de texto.

Quienes tengan dudas sobre la liquidación de las transferencias pueden dirigirse a las subdirecciones locales. Conozca el directorio aquí: https://bit.ly/3ZtjMs5