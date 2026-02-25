    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 26 de febrero de 2026 en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). De este jueves 26 de febrero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Jueves 26 de febrero de 2026

    Kennedy

    Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Provivienda Occidental, Asturias, Carimagua, Urb. Lucerna, Urb. Parques de Carimagua, Timiza, Urbanización Parques de Timiza, Cumbres de Timiza, Conjunto Residencial Los Cristales, Conjunto Residencial Alamedas de Timiza, Urbanización Parque Residencial Timiza, Conjunto Residencial Tonoli, Palenque, Pastrana
    De la Avenida Primero de Mayo a la Calle 45 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Avenida Villavicencio
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Kennedy

    Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José Antonio Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada, Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano
    De la Calle 6 a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 69 a la Carrera 104
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Teusaquillo

    Ciudad Salitre Suroriental, Ciudad Salitre Nororiental
    De la Carrera 50 a la Carrera 60, entre la Calle 22 a la Calle 22B
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de totalizadora

    Bosa

    Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego Bosa, Villa Emma, Zona El Descanso
    De la Carrera 87H a la Carrera 87K, entre la Calle 69 Sur a la Calle 70 Sur
    De la Carrera 86B a la Transversal 88C, a la Calle 70A Sur a la Calle 73A Sur
    De la Carrera 86D a la Carrera 91, entre la Calle 73A Sur a la Calle 94A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    El Contador, Los Cedros
    De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 134 a la Calle 142
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usaquén

    La Carolina, Country Club
    De la Carrera 9 A LA 15, entre la Calle 127 a la Calle 134
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Usaquén

    Cedritos, Cedro Narvaez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental, Cedro Salazar
    De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Ciudad Bolivar

    Juan José Rendon, San Francisco y Millan
    Diagonal 62D Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 30 a la Carrera 18U
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte