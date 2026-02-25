Sumapaz inaugura la primera pista de MTB Cross Country olímpico en Bogotá

Foto: Alcaldía Local de Sumapaz

En la localidad de Sumapaz avanza la consolidación de la primera pista de ciclomontañismo MTB modalidad Cross Country (XC) de Bogotá, un escenario deportivo ubicado en la vereda Betania que fortalecerá la práctica del deporte de alto rendimiento en entornos naturales.

El nuevo trazado, que se encuentra en su fase final de adecuación, está situado alrededor de la sede administrativa de la Alcaldía Local y fue diseñado bajo estándares técnicos propios de la modalidad olímpica de Cross Country. Este tipo de pista combina ascensos exigentes, descensos técnicos y tramos que ponen a prueba la resistencia y la destreza de los deportistas

La pista fue recorrida y verificada por una delegación de la Liga de Ciclismo de Bogotá, la Comisión de MTB y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), encabezada por el exciclista profesional Fabio Parra, quien destacó el nivel técnico del escenario y su proyección a nivel nacional.

“Es la primera pista que Bogotá puede lograr tener a nivel Cross Country. Sorprende por sus especificaciones técnicas y por la posibilidad de convertirse en una gran pista a nivel nacional. Aquí los deportistas podrán prepararse con estándares de alta calidad”, afirmó Fabio Parra.

De acuerdo con la verificación técnica, el hecho de que la pista esté ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar representa una ventaja estratégica para la preparación de deportistas, al ofrecer condiciones de exigencia propias del entrenamiento en altura.

Un impulso para el talento local

El alcalde local de Sumapaz, Diego García, resaltó que este proyecto representa una apuesta por el deporte y por los jóvenes del territorio:

“Tener la primera pista de ciclomontañismo en Bogotá es una apuesta de la Alcaldía Mayor y de la Alcaldía Local de Sumapaz. Tenemos grandes talentos en nuestro territorio y este escenario será un incentivo y una motivación para que sigan creciendo”.

La inauguración oficial se realizará en marzo, en un evento de exhibición que marcará el lanzamiento de este nuevo escenario deportivo. Con esta obra, Sumapaz no solo fortalece su infraestructura, sino que posiciona a la ruralidad como protagonista del desarrollo deportivo de la ciudad.