EE.UU: De aranceles, inmigración y operaciones en el extranjero habló Trump en su discurso anual sobre el estado de la Unión

–(Imagen @WhiteHouse). En su discurso anual sobre el Estado de la Unión de este martes, el presidente Donald Trump se atribuyó el mérito de avances económicos y migratorios, así como también abordó su papel en los conflictos internacionales.

En la tradicional intervención, uno de los discursos que hacen los mandatarios estadounidenses más importantes del año, Trump expuso su evaluación de la situación en el país en medio de las tensiones arancelarias y con Irán.

Trump habló sobre el Estado de la Unión por 107 minutos, siendo el de más duración ante una sesión conjunta del Congreso en la historia del país.

De este modo, Trump batió el récord que él mismo había establecido el año pasado, cuando, en el discurso parlamentario inaugural de su segundo mandato, habló ante senadores y miembros de la Cámara de Representantes durante 99 minutos, ocho menos que hoy.

En su extenso discurso el republicano presumió de avances en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración, rechazó el poder del Congreso para imponer aranceles y alardeó de la misión de captura de Nicolás Maduro.

Igualmente, reivindicó logros económicos que no parecen convencer a los estadounidenses.

President Donald J. Trump’s 2026 State of the Union Address https://t.co/UqD2fvZOWV — The White House (@WhiteHouse) February 25, 2026



«Miembros del Congreso y mis compatriotas estadounidenses, nuestra nación se ha vuelto, más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca», dijo Trump al inicio de su discurso.

Al mismo tiempo, advirtió que los éxitos nacionales son solo el comienzo. «No han visto nada todavía, podemos hacerlo cada vez mejor y mejor. Es la era de oro de EE.UU.», anunció el mandatario.

En otro momento afirmó: «Nuestro país está ganando de nuevo. De hecho, estamos ganando tanto que realmente no sabemos qué hacer. La gente me pide: ‘Por favor, por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado. Ya no podemos soportarlo. No estamos acostumbrados a ganar en nuestro país. Hasta que llegó usted, siempre perdíamos, pero ahora estamos ganando demasiado’. Y yo digo: ‘No, no, no. Van a ganar de nuevo'».

En este sentido, el presidente destacó sus logros en la economía. «La inflación está cayendo drásticamente», expuso. «En 12 meses, mi Administración ha reducido la inflación subyacente a su nivel más bajo en más de cinco años», señaló.

Trump sostuvo, además, que pensaba que sus aranceles sustituirían al impuesto sobre la renta, pocos días después de que el Tribunal Supremo anulara la aplicación de gran parte de las tarifas, declarando ilegales los fundamentos con los que la Administración Trump las impuso.

«Con el paso del tiempo, creo que los aranceles, pagados por países extranjeros, como en el pasado, sustituirán en gran medida al sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando en gran medida la carga financiera sobre la gente a la que amo», aseguró. Entre otros logros, el mandatario recordó que había puesto fin a «ocho guerras».

Acusaciones a los demócratas

El discurso estuvo lleno de acusaciones contra sus rivales demócratas y contra la Administración anterior, de Joe Biden. Trump aseveró que los demócratas generaron la subida de los precios: «Ustedes causaron ese problema». Uno de los temas centrales fue también la inmigración. Dirigiéndose a los demócratas presentes, Trump manifestó: «Deberían avergonzarse de ustedes mismos por no ponerse de pie», luego de pedirles a los legisladores que «se pongan de pie y muestren su apoyo» a la idea de que el primer deber del Gobierno estadounidense es «proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales».

«Estas personas están locas. Están locas», indicó después sobre sus oponentes políticos. «Los demócratas estaban destruyendo el país, pero los detuvimos justo a tiempo», añadió.

Asimismo, apuntó que mucha gente está muriendo en las llamadas ‘ciudades santuario’ y agregó que «asesinos y narcotraficantes» están por todo el país debido a los que respaldan esas políticas.

Venezuela

En cuanto a Venezuela, Trump afirmó que EE.UU. ha recibido más de 80 millones de barriles de petróleo del país sudamericano. «Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo», declaró.

Tras la agresión del pasado 3 de enero, el Gobierno de EE.UU. dijo que controlaría las ventas de petróleo del país sudamericano por tiempo indefinido y que utilizaría los ingresos en beneficio del pueblo venezolano.

Irán

Con respecto a las tensiones con Irán, el presidente estadounidense expresó que la nación persa está construyendo misiles que podrían alcanzar su país.

«Son gente terrible. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero y están trabajando para construir misiles que pronto podrían alcanzar Estados Unidos», manifestó.

«En estos momentos están persiguiendo nuevamente estas siniestras ambiciones, estamos en negociaciones y ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras ‘secretas’: ‘Nunca tendremos un arma nuclear'», indicó Trump.

No obstante, Irán explica que rechaza las demandas estadounidenses, entre ellas la de cesar el enriquecimiento de uranio, citando su derecho al desarrollo de tecnología nuclear pacífica. La República Islámica ha especificado en más de una ocasión que no tiene intención de desarrollar armas nucleares.

Sobre ‘El Mencho’

Durante su intervención, el inquilino de la Casa Blanca aparentemente hizo referencia a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como ‘El Mencho’. El Ejército mexicano mató a Oseguera Cervantes el domingo mientras intentaba capturarlo en el estado occidental de Jalisco.

«También derribamos a uno de los capos de cártel más siniestros de todos. Lo vieron ayer», aseguró.

El discurso también se vio marcado por momentos de polémica. El congresista Al Green, demócrata de Texas, levantó un cartel que decía «¡las personas negras no son simios!» cuando Trump entraba en el hemiciclo, en referencia a una reciente publicación racista del presidente en la red Truth Social, donde se representaba a Barack y Michelle Obama como simios.

El discurso presidencial sobre el Estado de la Unión se pronuncia ante una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso, tradicionalmente en el primer trimestre del año, para hacer el balance de la política del Ejecutivo en el año anterior. Suele centrarse en la situación presupuestaria y económica, entre otros temas importantes, señalar los avances conseguidos y definir las prioridades de la política del presidente para el año en curso, incluidas sus propuestas legislativas.

Decenas de congresistas demócratas faltaron a esta cita tradicional que tiene lugar cada año, en protesta por la política antimigratoria del mandatario. Su principal senador, Chuck Schumer, incluso calificó el discurso de «delirante» y alejado de las dificultades de los ciudadanos de a pie.

«Los estadounidenses nunca habían visto un discurso sobre el estado de la Unión tan alejado de la realidad. La retórica del presidente y la realidad del país son dos mundos aparte. (…) Trump pintó un retrato delirante de Estados Unidos que casi ningún trabajador estadounidense reconocería», afirmó.

En su intervención, Trump repartió críticas a la oposición demócrata y a los magistrados de la Corte Suprema que le infligieron un duro revés jurídico hace cuatro días, al derribar su política arancelaria.

El legislador demócrata por Texas, Al Green, fue expulsado del hemiciclo al protestar con un cartel por la publicación racista de Donald Trump que comparó con monos al expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama.El legislador demócrata por Texas, Al Green, fue expulsado del hemiciclo al protestar con un cartel por la publicación racista de Donald Trump que comparó con monos al expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama.

El legislador demócrata por Texas, Al Green, fue expulsado del hemiciclo al protestar con un cartel por la publicación racista de Donald Trump que comparó con monos al expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama.Imagen: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

«Has matado a estadounidenses», gritan demócratas a Trump

Las congresistas demócratas por Minesota y Míchigan, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, gritaron a Trump, cuando éste cargaba contra la comunidad de inmigrantes en el país y lo acusaron de mentir y de «matar estadounidenses».

«El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales», declaró el republicano, provocando la ovación de los republicanos y la protesta demócrata.

La respuesta de la bancada demócrata fueron abucheos y rechazo hacia las palabras del presidente.

«¡Estás matando estadounidenses! Alex no era un criminal», gritó Tlaib al mandatario, refiriéndose al asesinato de Alex Pretti, estadounidense fallecido a manos de agentes federales el pasado mes de enero.

Poco antes, el veterano legislador demócrata de Texas, Al Green, fue expulsado del hemiciclo después de levantar un cartel que decía «Las personas negras no son simios», en referencia a un video racista de Barack y Michelle Obama publicado en las redes sociales del mandatario estadounidense.

Las imágenes, publicadas y luego eliminadas de la cuenta de Trump en Truth Social, mostraban a los Obama -el primer presidente y la primera dama negros en la historia de Estados Unidos- representados como monos, lo que desató indignación en amplios espectros de la política estadounidense. (Con información de RT y DW).