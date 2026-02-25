Este es el gigantesco derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá en Antioquia

–A marchas forzadas el Invías trabaja desde la víspera para despejar un gigantesco derrumbe que taponó la Autopista Bogotá-Medellín en el sector Santuario-Caño Alegre en el municipio de San Luis, Antioquia, debido a las fuertes lluvias que se registran en el país por el frente frío que atraviesa el continente.

? #Antioquia | Cierre total

Por deslizamiento y caída de cerca de 40.000 m³ de material, se presenta cierre total en la vía Santuario – Caño Alegre, en jurisdicción de San Luis.

? Invías atiende la emergencia.

? Ruta alterna: Medellín – Cisneros – Puerto Berrío – Caño Alegre. pic.twitter.com/NsoDiSgq2z — Invías (@InviasOficial) February 24, 2026

Según el reporte de Invías cerca de 60 mil metros cubicos de tierra de la montaña se deslizaron provocando el cierre de la importante vía. En el sector se adelantan labores de remoción con dos retroexcavadoras y ocho

volquetas, con el objetivo de habilitar lo antes posible este importante corredor vial para la movilidad regional.

Para dimensionar la magnitud del derrumbe, el material que cayó sobre la vía equivale aproximadamente a 4.285 viajes de volqueta, lo que evidencia la complejidad de las labores que se ejecutan en el punto.

La reapertura del corredor dependerá también de las condiciones climáticas en la zona y de la estabilidad del talud, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios y de los equipos operativos.

Como ruta alterna, se recomienda a los usuarios tomar el corredor Medellín – Cisneros — Puerto Berrío.

Las autoridades recomiendan a los usuarios atender las indicaciones del personal en la vía y consultar los canales oficiales antes de programar sus desplazamientos.