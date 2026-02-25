Guardacostas de Cuba matan cuatro personas en lancha de EE.UU

–(Imagen ilustrativa Guardacosta cubana – @minint_cuba). Cuatro personas a bordo de una lancha con matrícula de Florida, Estados Unidos, fueron muertas este miércoles en un «enfrentamiento» con guardacostas cubanos en aguas territoriales de la isla, indicó el Ministerio del Interior.

En el suceso otras seis personas resultaron heridas y «fueron evacuadas y recibieron asistencia médica», señala un comunicado oficial.

La información divulgada no precisa la nacionalidad de las personas a bordo de la lancha estadounidense. En el incidente también resultó herido el comandante del buque cubano, en el que viajaban cinco agentes, según la misma fuente.

Cuba y Estados Unidos atraviesan un repunte de tensiones desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y la suspensión por parte de Caracas de los envíos de petróleo hacia la isla comunista por órdenes de Washington.

De acuerdo con el comunicado, este miércoles «se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de Florida, Estados Unidos», a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

Cuando el buque cubano de guardacostas se acercó para su identificación, «desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos», precisa el texto.

Estados Unidos, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en la isla de 9,6 millones de habitantes, aplica una política de máxima presión sobre La Habana y su régimen comunista, en el poder desde hace casi 70 años.

REACCION EN EE.UU

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque de autoridades de Cuba a una lancha matriculada en Florida que dejó cuatro muertos este miércoles. Aseguró que los “comunistas rendirán cuentas” y que trabajará con socios federales, estatales y de aplicación de la ley para esclarecer lo ocurrido.

El anuncio se produjo después de que trascendiera que la Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes e hirió a otros seis de una lancha rápida procedente de EE UU, según el Ministerio del Interior de Cuba (Minint), que afirmó que la embarcación no obedeció el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la patrulla cubana.

El incidente ocurrió la mañana cerca de Cayo Falcones, en aguas territoriales cubanas, cuando las autoridades detectaron “una lancha rápida infractora … con folio FL7726SH”.

El congresista cubano-estadounidense Carlos Giménez, de Florida, exigió “una investigación inmediata de esta masacre” y que se determine si alguna de las víctimas es ciudadana o residente legal de EE.UU., además de establecer exactamente qué pasó. (Información DW).