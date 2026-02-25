Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles febrero 25, 2026 -Dólar TRM $3,703.69 (vigente 26 de febrero) -Euro $ 4,361.30 -Bitcoin US$ 64.489,60 Tasa de Interés -DTF: 9,59% -UVR: $ 400,00 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,20 -Petróleo Brent US$ 66,15 -Oro-Compra Banco de la República $ 586.260,74 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorResultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 25 de febrero de 2026 en Colombia Entrada siguienteGuardacostas de Cuba matan cuatro personas en lancha de EE.UU También podría gustarte Nacional Radican proyecto que pretende establecer un “Mínimo Vital» de energía y gas a estratos 1 y 2 Ariel Cabrera miércoles octubre 26, 2022 Judicial Rescatan herido en altamar Carlos Martinez domingo septiembre 11, 2011 Economía El Gobierno Nacional inició el giro de devolución del IVA un familias vulnerables del país Ariel Cabrera viernes mayo 15, 2020 Conflicto Armado Ejército halla tonelada y media de explosivos de las Farc Iván Briceño viernes marzo 12, 2010