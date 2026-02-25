Bogotá destinó $5,97 billones a la igualdad de género en 2025, según datos de la Secretaría de la Mujer

Foto: Secretaría de la Mujer

Bogotá cerró 2025 con $5,97 billones destinados a programas y proyectos con impacto en la igualdad de género. Esta es una cifra con corte a 31 de diciembre, recuperada del Trazador Presupuestal para la Igualdad de Género (TPIEG), un instrumento que permite identificar y hacer seguimiento a los recursos del Distrito que contribuyen a reducir brechas entre hombres y mujeres. La cifra representa un aumento del 24 % frente a 2024, cuando se registraron $4,83 billones.

Del total, $249 mil millones se dirigieron exclusivamente a iniciativas creadas para cerrar brechas de género, lo cual representa un 56 % más que en 2024. Además, más de $5,72 billones correspondieron a proyectos que, aunque no fueron diseñados exclusivamente para mujeres, generan mejoras sustanciales en ámbitos como educación, movilidad, salud y cultura. Esta inversión creció 22 % frente al año anterior.

La prevención de las violencias se mantuvo como la principal prioridad presupuestal. La categoría ‘Una vida libre de violencias’ alcanzó $100.575 millones, un incremento del 61 % frente a 2024. El fortalecimiento institucional llegó a $82.455 millones (123 % más que en 2024) y la autonomía económica a $44.858 millones (113 % más que 2024), reflejando una mayor apuesta por la empleabilidad, el emprendimiento y la generación de ingresos para mujeres.

En 2025, 41 entidades distritales identificaron recursos con impacto en la igualdad de género y el 36 % de la inversión directa se alineó con el ODS 5 (Igualdad de Género), lo que evidencia la articulación entre la planeación distrital y los compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres.