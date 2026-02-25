Venezuela: Renuncian el fiscal general Tarek William Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz

–El presidente de laa Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunció este miércoles que recibió las renuncias de Tarek Willian Saab, como Fiscal General y de Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, quienes habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, esto es, hasta 2031.

#AHORA | Jorge Rodríguez informa que recibió la carta de renuncia de Tarek William Saab como fiscal general del régimen. pic.twitter.com/lfpLoeBBO5 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) February 25, 2026

Saab indicó que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público que pueda asumir el cargo por lo que de forma temporal se nombró a Larry Devoe como Fiscal General encargado de la República Bolivariana de Venezuela mientras se activa el proceso de selección del nuevo titular por parte de la Asamblea Nacional.

#EnVideo?| Asamblea Nacional nombró de manera temporal a Larry Devoe como Fiscal General encargado de la República Bolivariana de Venezuela. pic.twitter.com/WTP6xKdW81 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 25, 2026

Tarek William Saab estuvo frente al Ministerio Público desde 2017, luego de la salida de Luisa Ortega Díaz.

Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, y del nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República, en el país se han anunciado algunos cambios sustanciales -bajo las órdenes del presidente estadounidense Donald Trump-, como cambios en cargos y medidas como la excarcelación de presos políticos, una ley de amnistía ya aprobada por la Asamblea Nacional y el cierre de El Helicoide como centro de detención.

Pero en este proceso de la aparente transición hacia la democracia y de “pacificación” de Venezuela y de “reconocimiento de errores” en la aplicación de la ley, como lo han dicho en el régimen, el control de Saab en la Fiscalía General de la República suponía para defensores de derechos humanos y líderes de la oposición democrática la continuidad de la estructura de represión y persecución de la cual sufrieron miles de venezolanos, muchos de ellos aún sin reparación ni justicia.

Estando al frente del Ministerio Público abrió investigaciones contra cientos de opositores, periodistas y activistas, con casos emblemáticos como los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González. Además, organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado detenciones arbitrarias, torturas y el uso del sistema penal como herramienta de represión, con al menos 18 muertes en custodia registradas durante su gestión. (Con información de EN).