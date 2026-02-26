Tom volvió a casa tras días de búsqueda en Bogotá

Foto: IDPYBA

La búsqueda contó con el acompañamiento delInstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA ), que activó la ruta correspondiente y realizó el seguimiento al caso hasta lograr su ubicación y posterior reencuentro.

La desaparición de una mascota es una de las situaciones más difíciles para cualquier hogar. Por eso, las autoridades recuerdan que actuar con rapidez es fundamental para aumentar las posibilidades de encontrarla.

Si se perdió tu perro o gato, puedes reportarlo al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co, enviando una fotografía reciente y la información más relevante que facilite su identificación.

Historias como la de Tom demuestran que la búsqueda oportuna puede transformar la preocupación en alegría.