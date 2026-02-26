Capturado tras hurtar vehículo en Puente Aranda: intentó huir por carril exclusivo de TransMilenio
Foto: Policía de Bogotá
Bogotá no deja de avanzar en la lucha contra el hurto. En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá capturó a un hombre de 27 años, señalado de cometer el delito de hurto en la localidad de Puente Aranda. Los hechos se registraron en el barrio Bochica Central, donde varios hombres armados con arma de fuego despojaron a un ciudadano de su vehículo.
Tras la denuncia inmediata de la ciudadanía, y teniendo en cuenta la descripción de los hechos, la Policía activó un ‘plan candado’ con el objetivo de bloquear las posibles vías de escape. Gracias a esta reacción, el vehículo fue localizado a la altura de la carrera 30.
Al notar la presencia policial, el conductor intentó evadir a las autoridades entrando al carril exclusivo de TransMilenio, con lo que puso en riesgo a otros ciudadanos. La persecución culminó cuando perdió el control y colisionó contra la fachada de un establecimiento comercial.
El teniente coronel Óscar Campaña, comandante de la Estación de Policía Puente Aranda, explicó el desarrollo de los hechos en estas palabras:
“En el barrio Bochica Central se presenta un hecho en el momento que cuatro personas descienden de un vehículo e intimidan a un ciudadano con arma de fuego, despojándolo de su vehículo. En ese momento se da aviso oportuno a la zona de atención, quienes reaccionan e inmediatamente se activa el ‘plan candado’ y, en coordinación con la Estación de Policía Los Mártires, se logra, exactamente en la carrera 30 con 22, interceptar el vehículo, recuperándolo y logrando la captura de una de estas personas que habían cometido el hecho minutos antes”.