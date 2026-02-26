Capturado tras hurtar vehículo en Puente Aranda: intentó huir por carril exclusivo de TransMilenio

Foto: Policía de Bogotá

Bogotá no deja de avanzar en la lucha contra el hurto. En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá capturó a un hombre de 27 años, señalado de cometer el delito de hurto en la localidad de Puente Aranda. Los hechos se registraron en el barrio Bochica Central, donde varios hombres armados con arma de fuego despojaron a un ciudadano de su vehículo.

Tras la denuncia inmediata de la ciudadanía, y teniendo en cuenta la descripción de los hechos, la Policía activó un ‘plan candado’ con el objetivo de bloquear las posibles vías de escape. Gracias a esta reacción, el vehículo fue localizado a la altura de la carrera 30.

Al notar la presencia policial, el conductor intentó evadir a las autoridades entrando al carril exclusivo de TransMilenio, con lo que puso en riesgo a otros ciudadanos. La persecución culminó cuando perdió el control y colisionó contra la fachada de un establecimiento comercial.

El teniente coronel Óscar Campaña, comandante de la Estación de Policía Puente Aranda, explicó el desarrollo de los hechos en estas palabras: