Alta congestión en avenida Boyacá, autopista Sur y calle 26: movilidad y rutas TransMilenio en Bogotá hoy jueves 26 de febrero

Durante la mañana de hoy jueves 26 de febrero de 2026, se registran novedades viales y alta congestión en la autopista Sur con carrera 73I por una volqueta varada en la zona hay cierre de dos carriles por hundimiento de la vía; en avenida Boyacá con calle Novena y con avenida Las Américas por accidentes de tránsito y en la calle 26 con carrera Quinta se registra un choque entre entre un motociclista o vehículo. Adicionalmente, la estación Flores deja de operar temporalmente.

Estas situaciones afectan la movilidad y la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 26 de febrero de 2026

Estación Flores deja de operar temporalmente

Corte 10:42 a. m.

Continua sin operar estación Flores y desviamos servicios BK23, BH13 y DH20 por la NQS en los dos sentidos.

Corte 10:31 a. m.

? Avenica Caracas con calle 63

Estación Flores deja de operar temporalmente, buses realizan contraflujo controlado en el costado norte. Articulado con novedades operativas.

Alta congestión en la autopista Sur con carrera 73I por una volqueta varada y hundimiento de la vía

Corte 9:56 a. m.

Hay cierre preventivo de dos carriles en la autopista Sur con carrera 73I por hundimiento en la vía y volqueta varada en el lugar, en sentido occidente – oriente de Soacha hacia Bogotá.

Ruta alterna: tomar la avenida calle 13.

?Grupo Guía y Tránsito gestiona el tráfico en el punto.

Corte 8:47 a. m.

Se presenta alto flujo vehicular en el corredor de la autopista Sur con Carrera 73I, en sentido occidente a oriente, debido a volqueta varada, continúa el transbordo de la carga en el carril lento de la calzada.

??Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto.

Alta congestión en avenida Boyacá con avenida Las Américas por accidente de Tránsito

Corte 9:17 a. m.

Siniestro o accidente de tránsito entre bus y automóvil, en la localidad de Kennedy, en la avenida Boyacá con avenida Las Américas, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito asignada.

Grupo Guía en el punto.

Alta congestión en avenida Boyacá con calle Novena por accidente de tránsito

Corte 8:40 a. m.

Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Kennedy, en la avenida Boyacá con calle Novena, sentido sur a norte. Unidad de Tránsito asignada. Grupo Guía en el punto.

Alta congestión en calle 26 con carrera Quinta por accidente de tránsito

Corte 8:36 a. m.

Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Santa Fe, en la avenida El Dorado o calle 26 con Carrera Quinta, sentido oriente a occidente. Ambulancia en el punto y unidad de Tránsito asignada.

Durante la mañana de hoy jueves 26 de febrero de 2026, se registró una manifestación en la avenida Boyacá con calle 12. Además, se registró un accidente de tránsito en la avenida Boyacá con calle 23. Estas situaciones afectaron la movilidad y la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio que operan sobre la avenida Boyacá.

Manifestación en la avenida Boyacá con calle 12

Corte 7:33 a. m.

Actualización: Los manifestantes se ubican sobre el andén y se recupera la movilidad en la avenida Boyacá con calle 12, en sentido sur a norte.

?Grupo Guía gestiona el tráfico en el corredor. Por la novedad se registra congestión vehicular.

Corte 7:25 a. m.

Actualización: Los manifestantes se retiran de la vía y habilitan paso en carril lento, las rutas TransMiZonal retoman su recorrido habitual paulatinamente a la altura de la avenida Boyacá con calle 12.

Corte 7:02 a. m.

Se presenta afectación vial en la avenida Boyacá con calle 12B, en sentido sur a norte, debido a manifestación.

Rutas alternas: Avenida Las Américas, avenida carrera 68 o avenida Ciudad de Cali. Tránsito y Grupo Guía desvían y gestionan el tráfico.

Corte 6:50 a. m.

Continúa manifestación ajena a la operación con afectación al servicio TransMiZonal en la avenida Boyacá con calle 12, sentido sur a norte.

Rutas TransMiZonales afectadas:

K329

K333

K700

K329

K333

K700

269

330

B419

B609

B902

K332

Z8

B918

B902

Corte 6:25 a. m.

A la hora un grupo de personas hacen presencia en la vía, lo que afecta la circulación del tránsito en la avenida Boyacá con calle 12 en sentido sur a norte.

Rutas TransMiZonal afectadas:

K329

K333

K700

Alta congestión en la avenida Boyacá con calle 23 por accidente de tránsito

Corte 6:12 a. m.

Siniestro vial o accidente de tránsito entre automóvil y motociclista, en la localidad de Fontibón, en la avenida Boyacá con calle 23, en sentido sur a norte. Unidad de Tránsito y ambulancia asignada.