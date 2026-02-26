Ejército libera a cinco personas secuestradas en Puerto Gaitán, Meta

–En desarrollo de operaciones militares, tropas del Grupo Gaula Militar Meta y del Batallón de Artillería de Campaña N.° 7, orgánicos de la Séptima Brigada, lograron la liberación de cinco personas que habían sido secuestradas en la vereda Alto Manacacías, municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Las víctimas fueron privadas de la libertad bajo la modalidad de secuestro extorsivo y permanecieron retenidas durante 15 horas. Gracias a la oportuna denuncia de sus familiares ante el Gaula Militar Meta y a la rápida reacción de las tropas en el área, se ejerció presión operacional que obligó a los delincuentes a abandonar el lugar y dejar en libertad a los ciudadanos.

Posterior a la liberación, las unidades continuaron con labores de registro y control, lo que permitió ubicar un vehículo abandonado por los responsables ante la acción efectiva de la Fuerza Pública.

Durante la operación también fueron recuperados tres celulares que habían sido arrebatados a las víctimas.

La Cuarta División del Ejército Nacional destacó que mantiene el despliegue operacional en el departamento del Meta, reafirmando su compromiso con la protección de la población civil y la lucha frontal contra el secuestro y los delitos que atentan contra la libertad personal.