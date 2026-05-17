Capturado hombre señalado de la agresión y muerte del estudiante Fredy Santiago Guzmán en una estación de TransMilenio

Foto: Policía de Bogotá.

Uniformados del CTI de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía de Bogotá, capturaron en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá, a un hombre de 22 señalado de la agresión y muerte del estudiante de la Universidad Minuto de Dios UniMinuto, Fredy Santiago Guzmán Cárdenas en una estación de TransMilenio el pasado miércoles 15 de abril.

Por estos hechos, el este hombre capturado, la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas.

«Hace exactamente un mes fue asesinado Freddy Santiago Guzmán, un joven de 19 años en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, cuando trataban de robarle el celular. Un hecho que nos dolió a todos los bogotanos. Hoy, después de un trabajo articulado de la Policía, con la Fiscalía, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, fue capturado quien sería el responsable de este vil asesinato. Ahora le compete a la justicia garantizar que este delincuente no quede libre y que pague por ese grave delito que cometió», aseguró el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentará al presunto asesino ante un Juez Penal de Control de Garantías en las próximas horas para legalizar su captura e iniciar el proceso de judicialización.

«Truncarle la vida a este joven, acabar con toda la posibilidad que realizara sus sueños. En Bogotá seguimos trabajando conjuntamente, de manera articulada, para que ningún delito, ningún crimen como estos, quede impune», expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Así fue la captura del hombre de 22 años, señalado del ataque y muerte de Fredy Santiago Guzmán en la estación Minuto de Dios de TransMilenio. Revisa detalles en la siguiente publicación en la red social X de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ):

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.