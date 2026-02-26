Cayó en Bogotá un ruso buscado por EE.UU. por terrorismo

–En un operativo de control migratorio en el Aeropuerto Internacional El Dorado, oficiales de Migración Colombia dejaron bajo custodia al ciudadano ruso Denis Alimov, de 42 años, quien cuenta con circular roja de Interpol y es requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo.

Alimov arribó a Colombia en un vuelo de Turkish Airlines y pretendía continuar su itinerario hacia Cartagena cuando fue interceptado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales. Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar el trámite de extradición.

De acuerdo con la investigación judicial, el ciudadano ruso es requerido por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración para secuestrar o asesinar personas en el extranjero, suministro de apoyo material y financiación de actos terroristas. De ser hallado culpable, podría enfrentar penas que oscilan entre 15 años de prisión y cadena perpetua.

Según las autoridades estadounidenses, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, Alimov habría participado en un plan para asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente reconocidas en Europa.

La investigación señala que habría transferido cerca de 60.000 dólares para financiar la operación y acordado pagos de hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo, además de facilitar información técnica y apoyar el reclutamiento de otros implicados.

Uno de sus presuntos cómplices fue capturado en marzo de 2025 en Nueva York.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que la captura fue posible gracias a la cooperación internacional y al intercambio oportuno de información.

“La articulación entre países permite detectar y neutralizar amenazas antes de que ingresen al territorio nacional, fortaleciendo la seguridad de Colombia y de la región”, afirmó.

Este resultado ratifica el compromiso del Estado colombiano con la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional, así como con el cumplimiento de los acuerdos de cooperación judicial y migratoria a nivel internacional.