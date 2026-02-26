Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión, advierte Diaz-Canel

–El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este jueves que su país «no agrede, ni amenaza», tras frustrar el intento de incursión de una embarcación con matrícula estadounidense en sus costas.

«Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional», escribió el mandatario en su cuenta de X.

El pronunciamiento del presidente cubano se produce un día después de que las autoridades del país neutralizaran una lancha rápida con matrícula estadounidense que transportaba a diez personas armadas, que tenían «intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas», informó Cubadebate, citando al Ministerio del Interior.

Más temprano, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, recalcó que «la defensa de las costas cubanas, del territorio nacional y de la seguridad nacional es un deber ineludible».

«Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de EE.UU. desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales», recordó Rodríguez en la red social X.

REACCION DE RUSIA

El Kremlin reaccionó este jueves al incidente de la lancha en aguas cubanas. Los guardias fronterizos de Cuba hicieron «lo que debían hacer», afirmó el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

«Aquí no hay nada que comentar, ya que, como se informó desde La Habana, los ciudadanos cubanos capturados, que intentaron ingresar al territorio de la isla armados, reconocieron que lo hacían con la intención de llevar a cabo actos terroristas», aseveró el vocero, respondiendo a una pregunta de la prensa.

«Esa es su confesión, por lo que no hay nada que discutir aquí. Así es como se debe abordar la situación. Los guardias fronterizos cubanos hicieron lo que debían hacer en esta situación», agregó.

En la misma línea, indicó que las tensiones sobre la situación del país caribeño están en aumento, por lo que lo más importante es tener en cuenta el aspecto humanitario. «Todas las cuestiones humanitarias de los ciudadanos cubanos deben resolverse y nadie debe poner obstáculos. Los ciudadanos, las mujeres y los niños deben tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades sociales», subrayó.

«En cuanto a la seguridad en torno de la isla, es fundamental que todos mantengan la moderación y eviten cualquier acción provocativa», insistió Peskov.

El ministerio cubano del Interior informó que de acuerdo con las primeras investigaciones, todos los participantes en el intento de incursión son cubanos residentes en EE.UU. y al efecto, entregó las identidades:

1- Amijail Sánchez González.

2- Leordan Enrique Cruz Gómez.

3- Conrado Galindo Sariol.

4- José Manuel Rodríguez Castelló.

5- Cristian Ernesto Acosta Guevara.

6- Roberto Azcorra Consuegra.

Entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova. Se trabaja en la identificación de los otros 3, señaló el ministerio, el cual reportó también la detención en el territorio nacional de Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones.

Además aseguró que la mayoría de ellos tienen un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez que aparecen en la Lista Nacional de personas y entidades que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del derecho internacional y del ordenamiento jurídico cubano, han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo.

En la embarcación se incautaron «fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje», precisaron las autoridades cubanas. Del mismo modo, se informó la detención en su territorio de una persona, enviada desde EE.UU., que pretendía «garantizar la recepción de la infiltración armada» y que ya confesó su participación en la operación fallida. (Información RT).