Petro refuta cuestionamiento por traslado de 25 billones de los Fondos de Pensiones a Colpensiones y defiende emergencia económica por lluvias

–El presidente Gustav Petro, planteó en su cuenta en X: Sí los fondos privados pensionales están preocupados por el retiro masivo de los cotizantes de los fondos privados ¿por qué no han apoyado el que la Corte Constitucional apruebe la reforma pensional que se discutió en el congreso y se hizo ley sin aplicación, por voluntad del magistrado (Jorge Enrique) Ibáñez?

Y advirtió: «La reforma pensional que propuso el gobierno corrige la posibilidad de quiebra de los fondos privados».

Los pronunciamientos los hizo en respuestas a los cuestionamientos que formuló el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien en la misma red social formuló las siguientes preguntas sobre el decreto de traslado de 25 billones de los Fondos de Pensiones a Colpensiones:

1. Sabe el gobierno que para poder trasladar ese inmenso monto, lo fondos tienen que salir a vender (rematar) inversiones dentro de las cuales el principal activo es deuda de la nación?

2. Sabe el gobierno que cuando se sale a rematar desesperadamente un activo el precio del mismo se desploma?

3. Sabe el gobierno que cuando se desploma el valor de un activo financiero, la tasa de interés se aumenta consecuentemente?

4. Sabe el gobierno que el efecto será un incremento en la tasa que tendrá que pagar la Nación , aumentando el costo financiero de la deuda colombiana y que ya se consume más del 25% del presupuesto nacional?

5. Que piensa hacer el gobierno nacional con esos 25 billones de pesos, que dejarán de transferir a Colpensiones?

6. Considera el gobierno que esa es una decisión que puede a nombre de todos los Colombianos en forma arbitraria ?

7. Por qué se hace esto justamente en momento electoral? Bueno esta pregunta no es necesario que la contesten …

8. Por último es importante para el Gobierno que el decreto vaya en contra de la Ley 2381 de 2024, y del auto 481 de 2025 de la Corte Constitucional?

A los interrogantes, el presidente Gustavo Petro, respondió así:

«Señor Bruce, todo cotizante que se retire de un fondo de pensiones privado y desee trasladarse a colpensiones, tiene el derecho a pedir su ahorro acumulado porque es exclusivamente su dinero.

O, ¿pretenden ustedes quedarse con el ahorro pensional de los trabajadores ?

Propuce solucionar el riesgo de quiebra de los fondos privados con el sistema de pilares que aprobó el Congreso y usted se opuso.

La aprobación del congreso de la reforma pensional que presentó el gobierno no ha surtido efecto por la jugada del magistrado Ibáñez que ha impedido la aplicación de la reforma

Entonces lo que quise evitar se produjo, el paso de los cotizantes que no quieren astar en los fondos privados a dónde quieren estar que es Colpensiones.

La tesis de que el ahorro pensional va al gasto corriente no es cierta porque entra el dinero al Fondo de Colpensiones y el gobierno no ha cogido un peso de allí.

La ley vigente en pensiones por ahora, hasta que la Corte Constitucional estudie nuestra reforma, es la ley 100.

El fondo debe entregar el ahorro pensional del trabajador una vez este se retire de allí, es lo mismo que si Bruce Mac Master ahorra en su banco y decide retirar sus ahorros para invertir en otro lugar. Fin de la respuesta presidencial.

De otro lado, el jefe del Estado refutó que el aumento del impuesto al patrimonio en Colombia, decretado al amparo de la emergencia económica por las lluvias, carezca «de sustento técnico”, como lo afirmó la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco:

«Esto es mentira. El impuesto a los grandes patrimonios bancarios ya ha sido dos veces empleado en gobiernos anteriores y ha sido el doble de lo que pusimos como tasa. En el estado de California es del 5%,aquí dejamos un 0,5%», precisa el primer mandatario en su cuenta en X.

«Los dueños de los grandes patrimonios del país deben decir la verdad. Los banqueros y petroleros no quieren ayudar a financiar la recuperación de la emergencia del pueblo de Córdoba, y el Caribe colombiano», añade.

También indica: «Está crítica indica que o no hay una emergencia que atender como sugirió el diario La República o el estado debe quedarse quieto ante la emergencia y dejar la población sola».

El presidente Gustavo Petro afirma La emergencia económica pertenece a la categoría de los estados de excepción y por tanto sus decretos vigilados judicialmente, tienen rango de ley, por eso se pueden asumir nuevos tributos y dar eficacia para la solución de la emergencia cuya base es un desastre que afecta grandes cantidades de personas, de municipios y la naturaleza.

Y complementa: «Decir que un decreto de emergencia es un «decretazo» es mostrar el mayor de los egoísmos sociales. Significa que ante emergencias reales donde sufre y muere la población se puede quedar la población sin su estado, porque las normas ordinarias no permiten mover más recursos necesarios para la altura del desastre».

Finalmente, el jefe del Estado explica que el desastre actual en el Caribe, está en manos de la nación, y los recursos que necesita ese desastre no están en el actual presupuesto que legalmente por la caída de las leyes de financiamiento y la suspensión de la primera emergencia económica, está es en la situación del recorte de recursos y no de ampliar el gasto que no fue presupuestado pero que necesita Córdoba, Antioquia, Chocó, y en general el Caribe.