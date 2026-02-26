Emergencia en San Juan de Urabá, Antioquia, por erupción de volcán de lodo

–El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá reportó que en la tarde de este miércoles se presentó la erupción del volcán de lodo ubicado cerca a la planta de tratamiento del acueducto municipal, indicó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, DAGRAN.

De manera preliminar detacó que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas. Hasta el momento solo se reporta afectación en la vía al corregimiento Siete Vueltas.

De manera preventiva se realizó la evacuación de las viviendas cercanas al sitio.

El fenómeno fue captado en un video compartido en las redes sociales. En él se aprecia una gran columna de fuego que iluminó el cielo y fue divisada en municipios vecinos.

Erupción de volcán de lodo en San Juan de Urabá.

Sin víctimas. Daños en la vía a San Juancito y suspensión preventiva del acueducto. Autoridades locales atienden la emergencia y mantienen monitoreo permanente. pic.twitter.com/IAeMjqy9jr — Municipio San Juan de Urabá (@msanjuandeuraba) February 26, 2026

El Servicio Geológico Colombiano, SGC, se pronunció en su cuenta en X sobre el suceso aclarando que los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos.

El SGC tiene entre sus competencias entregar información sobre lo que puede haber ocurrido geológicamente; por otra parte, la atención ante cualquier tipo de emergencia está a cargo de las autoridades locales y regionales coordinadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, añadió.

Finalmente invitó a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales de las entidades que conforman el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres. El SGC comunicará oportunamente cualquier novedad sobre este evento, concluyó.

Las autoridades de San Juan de Urabá advirtieron que no es esta la primera vez que se presenta una emergencia por los los volcanes de lodo en el Urabá antioqueño, destacó el diario El Colombiano de Medellín.

La más reciente ocurrió el 9 de noviembre de 2024 en los límites entre Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, cuando el volcán Los Aburridos despertó, provocando caída de material.

Ese día el entonces secretario general de San Pedro de Urabá, Alexander González, manifestó que “el material volcánico cayó hacia los lados de Necoclí, y estamos trabajando en la verificación porque en la zona hay un caserío pequeño”.

En ese momento, cinco personas se desmayaron por el susto de la erupción y dos más resultaron lesionadas al caerse de una moto cuando intentaban escapar.

Otra emergencia se presentó el 5 de junio de 2021 en la vereda Palmares Cenizosa, de Necoclí, cuando 108 personas debieran ser evacuadas de la zona y trasladadas a albergues provisionales por las afectaciones en 33 propiedades de la zona.

Este volcán de lodo también había hecho otras erupciones en 2006, 2007, 2010 y 2019, aunque nunca con tal furia como el caso ya mencionado, indicaron las autoridades.

El geólogo Carlos Alberto Vargas explicó entonces que la actividad en estos volcanes puede estar relacionada con una acumulación de presión subterránea.

El hecho es que el Urabá antioqueño se encuentra en el cinturón volcánico que se extiende hasta el mar Caribe.

“La zona está enriquecida con materia orgánica que, al descomponerse, produce grandes cantidades de metano y dióxido de carbono. Cuando estos gases suben, encuentran el camino hacia la superficie y ocasionan explosiones de lodo y gas”, ilustró el experto.