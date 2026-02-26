Fuerza Pública desmantela fábrica clandestina de armas y explosivos del Eln en Bogotá

–En el marco de las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, el Gaula Militar, la Policía, la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales, lograron desmantelar en localidad de Usme, al sur de Bogotá, un taller clandestino dedicado a la fabricación de artefactos explosivos improvisados y la captura en flagrancia de dos individuos vinculados a redes criminales asociadas al grupo terrorista Eln.

Este resultado, que permitió la incautación de abundante material de guerra y elementos para la elaboración de explosivos, neutraliza una amenaza directa contra la población civil, reafirmando la contundencia operacional y la acción anticipativa de nuestros hombres para proteger la vida y garantizar la seguridad en el territorio nacional, afirmó el brigadier general César Augusto Martínez, comandante de la Brigada 13 del Ejercito Nacional.

En el allanamiento a un inmueble que funcionaba como taller clandestino, fueron hallados elementos para la fabricación de armas hechizas, munición de diferente calibre y explosivos, además de abundante material de guerra.

En el marco de las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, nuestras @FuerzasMilCol – @GaulaMilitares, la @PoliciaColombia, la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales, lograron en #Bogotá D.C., localidad de #Usme, la desarticulación de un taller… pic.twitter.com/sIHVZFqYg8 — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) February 25, 2026

En la operación militar participaron el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Grupo Jungla de la Policía Nacional, la Dijín y se contó con el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

En la acción fueron capturadas dos personas que harían parte del autodenominado ‘frente de guerra urbano nacional comandante Camilo Torres’, del proscrito GAO ‘Ejército de Liberación Nacional’.

Según el Ejército, el inmueble funcionaba como centro de adecuación y ensamblaje de artefactos explosivos, destinados presuntamente a atentar contra la Fuerza Pública y la población civil en la capital del país.

Durante el procedimiento fueron incautados más de 800 cartuchos calibre 5.56 mm, armamento de diferente tipo, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de Mini Uzi, granadas de fragmentación, espoletas, detonadores, fulminantes, pólvora y múltiples componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

??“Este resultado representa un golpe directo a las capacidades terroristas del Eln en entornos urbanos, frustrando posibles acciones violentas y debilitando su capacidad de afectar la seguridad y el orden público en Bogotá”, aseguró el general Martínez.