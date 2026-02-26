En alerta roja en 19 municipios de 5 departamentos aguas abajo de HidroItuango en Antioquia por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones

–La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, ratificó la alerta roja y la probabilidad de evacuaciones en diez y nueve municipios ubicados aguas abajo de la Central Hidroeléctrica de Ituango, ante el peligro de que se produzcan inundaciones, crecientes súbitas y niveles altos por las intensas lluvias que se están registrando en la región.

Los municipios amenazados corresponden a los siguientes departamentos, de acuerdo con el reporte del IDEAM:

– Antioquia: Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre y Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí).

– Risaralda: La Virginia y Pereira.

– Bolívar: San Jacinto del Cauca y Montecristo.

– Córdoba: Puerto Libertador y Montelíbano.

– Sucre: Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre.

Advierte especial atención en el Bajo Cauca y la región de La Mojana por afectaciones en Caregato y persistencia de inundaciones.

La UNGRD hace énfasis en que la Alerta Roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones.

«Desde la UNGRD hacemos seguimiento permanente y articulación con autoridades territoriales», precisa.

En su informe el IDEAM establece que la alerta roja, por alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos, cobija las cuencas de los ríos que comprenden las zonas de Atrato – Darién, Caribe – Litoral, Sinú, Alto Magdalena,

Medio Magdalena, Sogamoso, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Cauca, Patía, Tapaje – Dagua – Directos, San Juán, Baudó – Directos Pacifico, Pacífico – Directos.

Por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Y por alta probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios de los departamentos de Casanare y Vichada.

De otro lado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informa que lideró una reunión de alto nivel con el Equipo Humanitario País, coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y agencias de cooperación internacional presentes en Colombia, con el propósito de articular esfuerzos y robustecer la respuesta a la emergencia por lluvias que afecta a 20 departamentos, con especial impacto en Córdoba.?