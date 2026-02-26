Brigada 13 del Ejército neutralizó fábrica clandestina de explosivos del ELN al sur de Bogotá

Foto: Décima Tercera Brigada?del Ejército

En una operación decisiva contra el terrorismo urbano, el GAULA Militar de la Décima Tercera Brigada del Ejército lideró el desmantelamiento de un taller clandestino utilizado para la fabricación de artefactos explosivos improvisados, en la localidad de Usme, al sur de la capital. Según las autoridades este lugar estaría vinculado al ELN y desde allí estaría planeando acciones terroristas en la ciudad durante las elecciones de 2026.

El inmueble intervenido funcionaba como centro de adecuación y ensamblaje de artefactos explosivos, destinados presuntamente a atentar contra la Fuerza Pública y la población civil. La versión de las autoridades es que podría tratarse de una fábrica manejada por la guerrilla del Ejército de Liberación nacional (ELN).

Durante el procedimiento fueron incautados más de 800 cartuchos calibre 5.56 milímetros, armamento, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de mini uzi, así como granadas, espoletas, detonadores, fulminantes, pólvora y múltiples componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

El operativo, desarrollado de manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Grupo Jungla de la Policía Nacional, la SIU de la DIJÍN y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), permitió la captura de dos presuntos integrantes de una estructura criminal que, al parecer, mantenía vínculos con el ELN, específicamente con el Frente Urbano “Jorge Eliécer Gaitán” y el Frente de Guerra Urbano Nacional “Comandante en Jefe Camilo Torres”. Este resultado representa un golpe directo a las capacidades terroristas del ELN en entornos urbanos, frustrando posibles acciones violentas y debilitando su capacidad de afectar la seguridad y el orden público en el país.

Según la versión del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estos explosivos podrían haber sido destinados a acciones terroristas durante las próximas elecciones: “Estos artefactos podrían llegar a ser utilizados en la jornada electoral. Detrás de este plan estaría el cartel del ELN”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por los delitos de trafico y fabricación de explosivos, tráfico y porte ilegal de armas de fuero y otros. Continúan las investigaciones para establecer la vinculación de más personas en estos hechos.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.