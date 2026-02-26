Gobierno decreta revolcón en EPS en medio de la crisis y obliga a transferir 6.6 millones de usuarios

–En medio de la profunda crisis del sistema de salud, el Gobierno Nacional decretó un revolcón en la organización, tamaño y funcionamiento de las EPS, el cual tendrá como consecuencia, entre otras cosas, el traslado forzoso de más de 6 millones de usuarios a las operadoras que tienen mayor cobertura, que paradojicamente son las que presentan mayores problemas en la calidad de la atención y el suministro de medicamentos por las billonarias deudas que tienen.

Según el decreto se trata de ordenar técnicamente el aseguramiento en salud para garantizar economías de escala, prevenir riesgos sistémicos, evitar la fragmentación y asegurar la prestación de los servicios en zonas dispersas o de baja densidad poblacional.

De acuerdo con la medida del Ejecutivo, el total de usuarios que serán transferidos es de 6’606.371, de los cuales 3’198.875 irán a la Nueva EPS; 289.262 a Savia Salud y 533.429 a S.O.S.

Este movimiento lo determina la nueva organización de las EPS, cuyo tamaño se limitará en ciudades y departamentos de acuerdo con el tamaño de la población.

Así las cosas, en municipios medianos y pequeños, el número máximo de EPS se reduce progresivamente. En aquellos con menor se 20 mil habitantes, solo podrá operar una EPS, entre 20.001 y 30.000, máximo 2; entre 30.001 y 50.000, máximo 3; entre 50.001 y 100.000, 4 y entre 100.001 y 500.000 habitantes, máximo 5 EPS, estas últias siempre que no tengan una participación inferior al 3 % de los afiliados en ese territorio.

En departamentos se establecen porcentajes mínimos de afiliación de 5%, 10% o 15% según su tamaño poblacional.

Los afiliados de las EPS que dejen de operar serán obligatoriamente reasignados a las que continuen.

La reasignacion de afiliados será responsabilidad del Ministerio de Salud y de la Adres.

Solo despues de 60 días los usuarios que quieran cambiar de la EPS a la que hayan sido asignados poddrán ejercer su derecho a la libre escogencia y solicitar traslados.

El decreto obliga a las entidades del régimen subsidiado y las de naturaleza pública del régimen contributivo a contratar mínimo el 60% del gasto en salud con Empresas Sociales del Estado (ESE) que haya en los municipios donde operen.

PETRO SE PRONUNCIA SOBRE EL REVOLCÓN

El presidente Gustavo Petro defendió la decisión, en un primer pronunciamiento sobre el decreto.

«Es claro y racional, para una EPS y para el erario es muy costoso, tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación», indicó el mandatario y añadió:

«Viajes en avión de pacientes y con acompañantes innecesarios, porque se encuentran IPS con los servicios cerca de los afiliados pero no contratadas, tiempo perdido para los pacientes y para sus tratamientos, hacen que el actual sistema de atención de EPS tenga más sentido si adquiere más conformación territorial».

Igualmente advirtió que para las EPS le es más fácil construir su propio sistema de prevención y atención primaria a sus afiliados si estos están territorializados

Finalmente precisó que el sistema preventivo dentro de las EPS, el de la nueva EPS ya debe articularse al que ha construido la Nación, es el que permite mitigar la congestión en urgencias y abaratar, al prevenir la enfermedad, el costo total del sistema.