Contraloría denuncia giros injustificados por más de $23.400 millones a prestadoras de salud en medio de intervención a ASMET SALUD EPS

–La Contraloría General de la República, a través de la su delegada para el Sector Salud, determinó hallazgos fiscales por valor de $24.849 millones tras adelantar una auditoría de cumplimiento a la gestión de la EPS ASMET SALUD S.A.S. durante las vigencias 2023 y 2024, evaluando el uso de recursos fiscales y parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

El principal hallazgo, por $23.426 millones, corresponde a giros injustificados autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., actuando como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicha firma modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores.

Aunque ASMET SALUD certificó en su momento la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, se identificó que a 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores. A la fecha, solo se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, quedando pendientes $23.426 millones por recuperar.

A pesar de que la EPS manifestó no haber autorizado dichos pagos, atribuyéndolos a decisiones de la interventoría y notificando de la situación a la Superintendencia, la Contraloría no encontró evidencia de gestiones administrativas ni judiciales adelantadas por ASMET SALUD contra la firma interventora para la recuperación de los recursos públicos.

En la vigencia 2024, ASMET SALUD solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores. Sin embargo, de los 74 implicados, únicamente 64 fueron citados: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 tienen procesos suspendidos, lo cual ha limitado el avance en la recuperación efectiva.

Transcurridos más de dos años desde el giro de los recursos, estos permanecen en manos de terceros, sin que se hayan ejercido los mecanismos legales disponibles para su reintegro.

La Contraloría General de la República reitera que la obligación de recuperar recursos públicos no se extingue por el hecho de que la EPS no haya sido directamente responsable del giro. Como gestora fiscal de los recursos del SGSSS, ASMET SALUD está en la obligación de adelantar las acciones legales pertinentes de manera ágil, oportuna y efectiva, con el fin de salvaguardar el patrimonio público.