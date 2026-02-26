Jordan Parra logró medalla de oro para Bogotá en el Panamericano Élite de Pista en Chile

Foto: Cortesía Fedeciclismo.

¡Campeón! Jordan Arley Parra Arias, integrante del Equipo?Bogotá, ganó la medalla de oro y se quedó con el título en la prueba masculina de eliminación durante el Campeonato Panamericano Élite de Ciclismo en Pista, disputado en el Velódromo Peñalolén en Santiago de Chile.

El bogotano demostró estrategia, resistencia y potencia en una de las pruebas más exigentes del ciclismo de pista, superando al venezolano Clever José Martínez, quien se quedó con la medalla de plata, y al trinitario Akil Campbell, que obtuvo el bronce.

Con este resultado, Parra ratifica el alto nivel del ciclismo capitalino en el escenario continental y deja en lo más alto el nombre de Bogotá en el deporte internacional. ¡Orgullo bogotano sobre ruedas!