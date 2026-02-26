Megatoma en La Favorita deja 300 registros y ocho traslados por protección en Los Mártires

Foto: Alcaldía Local de Los Mártires

La Alcaldía Local de Los Mártires, bajo la gestión del alcalde John Jader Suárez Delgado, lideró una megatoma en el sector de La Favorita, UPZ La Sabana, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la convivencia y la formalidad en esta zona estratégica de actividad económica.

Participación de entidades distritales y policiales

El operativo fue articulado con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía, la Secretaría de Gobierno, Tránsito y unidades de SIJIN. Esta coordinación permitió desarrollar controles integrales a establecimientos comerciales y acciones preventivas en el espacio público, garantizando un despliegue efectivo y seguro.

Inspección a establecimientos comerciales

Durante la jornada se realizaron visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a seis establecimientos. La mayoría cumplía con los requisitos exigidos por la normatividad vigente, mientras que algunos locales recibieron orientación para actualizar documentos pendientes, promoviendo la formalidad y el cumplimiento de la ley.

Resultados del operativo

El operativo dejó importantes resultados:

3 armas cortopunzantes incautadas

250 vehículos verificados

300 registros a personas, de las cuales 8 fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección

300 IMEI de equipos móviles consultados

15 comparendos por mal parqueo

Cierre de un establecimiento tras hallar un arma en su interior

Impacto en la seguridad y convivencia

El alcalde John Jader Suárez Delgado resaltó que estas acciones son parte de una estrategia constante para recuperar el orden en la localidad y brindar mayor tranquilidad a comerciantes, residentes y visitantes.

“Seguimos trabajando de manera articulada para proteger a la ciudadanía, respaldar a quienes cumplen la ley y garantizar entornos seguros en nuestros sectores comerciales”, afirmó el mandatario local.

Con esta Megatoma, la Alcaldía Local de Los Mártires reafirma su compromiso con la seguridad, la legalidad y el fortalecimiento de la actividad económica formal en beneficio de toda la comunidad.