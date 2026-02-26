Bogotá vive hasta el 1 de marzo el Campeonato Panamericano Juvenil y Cadete de Esgrima 2026

Foto: IDRD

El Palacio de los Deportes de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ es el epicentro del Campeonato Panamericano Juvenil y Cadete de Esgrima 2026, evento que reúne a las nuevas promesas del continente en las modalidades de sable, florete y espada del 24 de febrero al 1 de marzo de 2026. ¡Conoce detalles y asiste a este certamen!

En total, más de 500 deportistas de 21 países compiten en esta cita internacional que entrega cupos y puntos clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud Asunción 2026, consolidándose como una vitrina de alto nivel para el talento emergente.

El talento local también dice presente. La ciudad participa con 11 deportistas de la Liga de Bogotá, quienes asumen el reto de medirse ante delegaciones de países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y Chile, entre otros, en una competencia que se extenderá hasta el 1 de marzo de 2026.

Con este campeonato, la Bogotá continúa consolidándose como sede de grandes eventos deportivos internacionales y escenario clave para el crecimiento del talento juvenil en el continente.