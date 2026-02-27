Bolivia: Se estrelló avión militar cargado con dinero en una zona urbana y los vecinos del sector lo saquearon (VIDEOS)

–Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana que transportaba una remesa de dinero se accidentó este viernes en la ciudad de El Alto, en el área metropolitana de La Paz. Al menos 15 personas murieron, varias más resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente que la aeronave al intentar aterrrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

El avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, que había partido de la ciudad de Santa Cruz, se salió de la pista y se estrelló en una avenida muy transitada de la mencionada ciudad.

La cifra de heridos es todavía confusa, pues algunos medios reportan hasta 30 personas lesionadas.

Según el comandante nacional de bomberos, Pavel Tovar, el siniestro dejó al menos 15 muertos y una decena de heridos, además de 15 vehículos afectados, aunque todavía no existe un informe oficial consolidado.

Se estrella un avión de la Fuerza Aérea boliviana Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana cayó este viernes en la ciudad de El Alto, en el área metropolitana de La Paz, y autoridades locales solicitaron ayuda de emergencia para atender la situación.



De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave se estrelló en una zona urbana y equipos de rescate, bomberos y personal de seguridad fueron movilizados para asistir a posibles heridos y asegurar el área.

La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (NAABOL) confirmó que la aeronave había partido desde la ciudad de Santa Cruz y dispuso el cierre de la pista del Aeropuerto Internacional de El Alto tras el accidente.

Un avión cae en la ciudad de El Alto, sector puente Bolivia, altura Costanera, impactando con vehículos. Se reportan heridos y varios vehículos dañados



De acuerdo con reportes difundidos por El Deber, un video grabado en la zona de La Costanera muestra restos del fuselaje y el impacto contra vehículos que circulaban por la carretera, mientras personas en el lugar pedían ayuda tras el siniestro.

Según el medio boliviano La Razón, el accidente se produjo cerca de las 18:00 (hora local) en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, donde la aeronave habría impactado contra una zona próxima a la terminal.

En las imágenes difundidas en redes sociales también se observa a personas que se aproximan a la zona y, en medio de la confusión, se llevan dinero, lo que hace suponer que la nave transportaba valores.

Imágenes del siniestro de un avión en El Alto. Algunas personas se llevaron dinero del lugar del accidente, según reportes de redes sociales.



Posteriormente, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, afirmó que la aeronave «no cayó», como reportaron medios locales, sino que sufrió una salida de pista durante el aterrizaje. «En el aterrizaje aparentemente sufrió algún percance y se salió de la pista. No se cayó. Es una excursión de pista», explicó en declaraciones a la red Unitel. Sobre el dinero hallado en el área del incidente, indicó que «aparentemente era dinero para el Banco Central», sin brindar detalles sobre el traslado ni el monto involucrado.