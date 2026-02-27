Ecos de la erupción de volcán de lodo en Urabá; hay una cadena volcánica que se extiende por cinco departamentos que vomitan lodo periodicamente de manera impredecible

–Ya se superó el gran susto causado por la erupción del volcán de lodo llamado «San José Mulatos», en el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, pero para los estudiosos del tema, fue una alerta que lanzó la naturaleza sobre lo que puede ocurrir en el futuro en una cadena de más de cien estructuras similares, que hacen de Colombia uno de los países con mayor presencia de volcanes de lodo en el mundo.

«Cuando revienta y sale al aire, recibe el nombre de volcán; cuando no lo hace, forma domos, pequeñas montañas que pasan a ser parte del paisaje», señala el Servicio Geológico en un informe a propósito de la emergencia que se produjo en la madrugada de este jueves 26 de febrero.

Nombres de algunos de los volcanes de lodo y el municipio de ubicación

1 Las platas, Arboletes

2 Los Aburridos, Necoclí

3 Nueva Esperanza, Turbo

4 Alto de Mulatos, Turbo

5 San Juancito, San Juan de Urabá

6 palmares Cenizosa, Necoclí

7 Cacahual, Turbo

8 Damaqulel, San Juan de Urabá

9 Arboletes, Arboletes

10 Virgen del Cobre, Necoclí

11 Mellita Ato, Necocli

12 Gigantón, Necoclí

13 Candelaria, Arboletes

14 Manuel Cuello, Turbo

15 San Felipe, Turbo

16 Pueblo Nuevo, Necoclí

17 EI Cario, Necoclí

18 Las Changas, Necoclí

19 Santa Rosa de los Palmares, Necoclí

Este último, ubicado en la vereda Palmorares Cenizosa, registró una violenta erupción en junio de 2021. Tras emitir un rugido, lanzó lodo y rocas y provocó un fuerte temblor, a tal punto que el terreno se agrietó y 33 casas se fracturaron, según las crónicas de la época. En total, 108 familias resultaron damnificadas.

Impresionante: primera erupción volcánica registrada en San Juan de Urabá pic.twitter.com/IEjQtW0O1O — La Chiva de Urabá (@LaChivadeUraba) February 26, 2026

Impactante amanecer en San Juan de Urabá pic.twitter.com/4xSsZSusIE — La Chiva de Urabá (@LaChivadeUraba) February 26, 2026

A propósito de la erupción del volcán de lodo San Juancito, en San Juan de Urabá el miércoles, 25 de febrero, el Servicio Geológico Colombiano publicó un informe con algunos datos relevantes sobre este tipo de estructuras.

En el país hay más de 100 volcanes de este tipo y cientos de salidas de lodo por bocas que no necesariamente conforman estructuras volcánicas.

La cadena volcánica de lodo se encuentra en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, y sobre algunos de ellos se han construido vías e incluso algunas viviendas o infraestructura urbana.

Los efectos más comunes de la erupción de un volcán de lodo pueden ser:

? Flujos de agua y lodo hacia viviendas y zonas de cultivo.

? Agrietamientos del terreno.

? Ruidos y fuego, por el contacto de los gases inflamables del volcán con la atmósfera. ?: Imagen aérea… pic.twitter.com/7P2HaMsGR5 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 27, 2026

Los volcanes de lodo son producto del ascenso hacia la superficie de materiales arcillosos, con alto contenido de materia orgánica, agua y gas que han quedado sepultados a lo largo del tiempo geológico. Este fenómeno es conocido como diapirismo o vulcanismo de lodo.

Estos materiales viajan desde profundidades de más de 8 km a través de las fracturas existentes en el subsuelo, impulsados por las altas presiones de los gases que contienen. Una vez alcanzan la superficie, los materiales son expulsados mediante erupciones súbitas o flujos lentos que también movilizan agua, rocas, gases y aceites.

Estos materiales viajan desde profundidades de más de 8 km a través de las fracturas existentes en el subsuelo, impulsados por las altas presiones de los gases que contienen. Una vez alcanzan la superficie, los materiales son expulsados mediante erupciones súbitas o flujos lentos… pic.twitter.com/ZbOJ3sqpaP — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 27, 2026

Estos eventos eruptivos se repiten a lo largo del tiempo y, debido a la acumulación en superficie del material sólido emitido, pueden conformar edificios volcánicos que conocemos como volcanes de lodo. Adicionalmente, la deformación del terreno causada por este fenómeno puede conformar estructuras dómicas (en cúpula).

Los volcanes de lodo no solo emergen en áreas continentales, sino también en algunos sectores de los fondos marinos como, por ejemplo, las Islas del Rosario, Isla Fuerte y ciertas zonas del Golfo de Morrosquillo, donde se han identificado domos de lodo. Por esta razón, podemos considerarnos uno de los países con mayor presencia de volcanes de lodo en el mundo.

¿Existen diferencias entre los volcanes de magma y los volcanes de lodo? ? ¡Claro que sí!

Los primeros se originan por el movimiento de roca fundida o magma desde el interior de la Tierra hacia la superficie, y se caracterizan por erupciones fluidas o también explosivas que… pic.twitter.com/avgrDQ6Znj — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 27, 2026

Los segundos se producen por el fenómeno de diapirismo explicado previamente, y sus erupciones suelen emitir lodo, agua, gases, sedimentos y fragmentos de rocas. Incluso, pueden generar llamas por horas o tal vez un par de días, pero su alcance es más restringido que el de un volcán magmático, que puede permanecer activo desde unos cuantos días hasta cientos de años.

En video a pocos metros del volcán en San Juan de Urabá. pic.twitter.com/vmihmyQF23 — La Chiva de Urabá (@LaChivadeUraba) February 26, 2026

El Servicio Geológico Colombiano señaló que trabaja en un inventario de todas las manifestaciones superficiales del vulcanismo de lodo en Colombia, que aportará información crucial para el ordenamiento territorial y la gestión de riesgo en los territorios donde este fenómeno ocurre.

Sin embarg, advierte que monitorear la actividad de cada uno de los volcanes de lodo no es viable, ya que, con frecuencia, surgen nuevas manifestaciones de estos fenómenos.